Burkolt beismerés: a kormány kifejezetten a kínai vakcinára szabta a harmadik kört

A meglepő időzítésre magyarázatot adhat az: így tudják a legtöbb Sinopharmmal beoltott idősnek beadni a harmadik dózist még jóval az őszre várt negyedik járványhullám előtt .

Egyfajta burkolt beismeréssel is felér az, ahogy a kormány az oltások harmadik körét időzíti. Az önmagában is meglepő, hogy a kormányfő beszámolója szerint a második oltás után már négy hónappal beadnák a harmadik dózist: az eddigi – csekély – nemzetközi gyakorlat ugyanis általában fél év, ráadásul kedden az egészségügyért is felelős Kásler Miklós is ezt az intervallumot emlegette. A meglepő időzítésre magyarázatot adhat az: így tudják a legtöbb Sinopharmmal beoltott idősnek beadni a harmadik dózist még jóval az őszre várt negyedik járványhullám előtt . Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) adatai jól mutatják, hogy a kínai vakcina esetében mekkora különbséget jelent az, ha a második oltás után nem 6 hanem már 4 hónap után beadhatják a harmadikat. Ha Bahreinhez és az Egyesült Arab Emírségekhez hasonlóan Magyarországon is fél év lett volna az ajánlás, akkor csak szeptember közepétől-végétől kezdődhetett volna el a Sinopharmmal oltottak harmadik köre. Magyarországon ugyanis február 24-én kezdték el tömegesen használni a kínai Sinopharmot, így – mivel a két dózis beadása között 28 napnak kell eltelnie –, először március közepétől, az év 12. hetétől vált esedékessé több tízezer embernél a második adag vakcina. Ők pedig, ha hat hónapot írtak volna elő a második és a harmadik vakcina között, csak szeptember közepétől-végétől lettek volna jogosultak az újabb vakcinára. Ez viszont már kockázatos, hiszen a szakértők szerint ősszel érkezhet a negyedik hullám.

Azzal viszont, hogy 6 helyett csak 4 hónap lett az előírt várakozási idő, minden az ellenkezőjére fordult: a Sinopharmmal kétszer oltottak nagy többsége már az elsők között, augusztus elején megkaphatja a harmadik oltást. Összesen eddig mintegy 560 ezer hatvan feletti magyar kapott két adag Sinopharmot, ráadásul közülük 453 ezren április 11-ig megkapták a második vakcinát is. Vagyis a négy hónapra rövidített időintervallummal elérték, hogy az idősebb Sinpharmosok mintegy 80 százaléka augusztus elején hozzájut a harmadik oltáshoz. Szeptember 2-ig további 42 ezer 60 év feletti sinopharmos kerül sorra, október 6-ig pedig még majd 50 ezren, legkevesebb 14 ezer honfitársunknak azonban tovább kell várnia. Szintén szembetűnő, hogy más vakcinákkal oltott idősek körében nem okoz ilyen drámai különbségeket az, hogy 6 helyett csak 4 hónapot kell várni az újabb oltásra. Míg a korcsoport Sinopharmhoz jutó tagjainak túlnyomó többsége, úgy 80 százaléka augusztus 1. és 11. között jogosulttá válik a harmadik oltásra, a 60 év felettiek pfizeresek kicsivel több mint harmadára, a szputnyikosak 36 százalékára, az astrazenecások 1,6 százalékára, és a modernások 38 százalékára igaz ugyanez. Mindezek alapján úgy tűnik: az Orbán-kormány kifejezetten a kínai vakcinára szabta a harmadik körös oltóakciót. Ebben pedig szerepet játszhatott, hogy a nagylétszámú mintavételen alapuló ellenanyag vizsgálatok azt mutatták: a Sinopharmmal oltott idősek jelentős hányadában nem alakult ki mérhető védettség.