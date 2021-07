Holttest sodródott partra a Margitszigetnél

A három támadó előbb illedelmesen bekopogott a lakásba, majd amikor nem nyitott senki ajtót, a zárral kezdtek babrálni és közben az ajtót rugdosták.

A három ismeretlen pont olyan matricákat ragasztott ki az ajtajukra, mint amilyeneket valaki korábban kitett a lépcsőházban. A rendőrök arra hivatkozva, hogy kár nem történt, senki és semmi nem sérült meg, nem vettek fel jegyzőkönyvet. A 23 éves albérlő elmondása szerint a rendőrök nagyon kedvesek voltak, de megkérték őket, hogy a szivárványos zászlót inkább vegyék le, és arra is emlékeztették a párt, hogy „van most ez az új törvény, ugye tudnak róla”. A lakást bérlő nő a 444.hu-nak azt mondta, hogy július 16-án, pénteken a járőrök ismét kimentek hozzájuk, érdeklődtek, hogy minden rendben van-e, jelezték, hogy ha bármi hasonlót tapasztalnak, akkor hívják őket, és állításuk szerint ellenőrzik a környéken lévő kamerákat. A portál kereste a rendőrséget is, de a cikk megjelenésig nem érkezett meg a válaszuk. Nem ez lenne az első eset, hogy valakiket atrocitás ér, mióta a közbeszédet a melegellenességgel tematizálja a Fidesz. Mint lapunk is megírta , Pécsett nemrég megvertek két homoszexuális orvost. A támadókat elfogta a rendőrség.