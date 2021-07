Mutatjuk az ötös lottó e heti nyerőszámait

A záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 milliméternél is több csapadék hullhat.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése szerint a felhőszakadás veszélye miatt az egész országra figyelmeztetéseket adtak ki. Ezek között Budapesten, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyében másodfokú figyelmeztetés van érvényben. Ezeken a helyeken az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 milliméternél is több csapadék hullhat. A nap folyamán várható sok eső veszélye miatt is adtak ki másodfokú figyelmeztetéseket Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyére. Somogy és Veszprém megyében elsőfokú a figyelmeztetés. Emellett zivatarveszély miatt az egész országban elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Mint kiemelték: eleinte főként északon és nyugaton, napközben máshol is több helyen valószínű zivatar, elsősorban felhőszakadás, kisméretű jég, és viharos széllökés kíséretében. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a Nyugat-Dunántúlon területi átlagban 24 óra alatt 25-45 milliméter eső hullhat. Mindemellett a Tiszántúlon arra is készülni kell, hogy a napi középhőmérséklet 25 Celsius-fok fölött alakul. Így Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére a hőség veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Az országos előrejelzés szerint a maximumhőmérséklet általában 25 és 31 fok között valószínű, de a Délnyugat-Dunántúlon ennél kissé hűvösebb, míg a Tiszántúl északi felén néhány fokkal melegebb lehet. Késő estére 19-27 fok közé hűl le a levegő.