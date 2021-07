Kijárási tilalmat rendeltek el Mikonosz szigetén

Andrej Plenkovic kormányfő arra figyelmeztetett: Európában terjed a koronavírus sokkal jobban fertőző delta variánsa, azok, akik nincsenek beoltva, veszélyben vannak.

A zágrábi kormány döntése szerint mindenki ingyen felveheti a koronavírus elleni oltást Horvátországban, azok is, akiknek nincs betegbiztosításuk, így a Horvátországban nyaraló külföldi turisták is - írta szombaton az Index.hr internetes portál. "Van annyi oltóanyagunk, hogy másoknak is jut, mindenkit beoltunk, aki szeretné, ez lesz a mi hozzájárulásunk a globális erőfeszítésekhez, hogy leküzdjük a Covid-19 világjárványt" - jelentette ki Andrej Plenkovic horvát kormányfő. Egyúttal arra figyelmeztetett: Európában terjed a koronavírus sokkal jobban fertőző delta variánsa, azok, akik nincsenek beoltva, veszélyben vannak. A valamivel több mint négymillió lelket számláló Horvátországban eddig 1 584 407-en kaptak védőoltást, a jogosultak 39 százaléka, közülük 1 334 004-en már a második adagot is. Az elmúlt 24 órában 139 új fertőzöttet azonosítottak, így a járvány kezdete óta meghaladta a 361 ezret az új típusú koronavírussal megfertőződöttek száma. A vírus okozta betegség (Covid-19) szövődményeiben az elmúlt napon két beteg halt meg, ezzel a járvány halálos áldozatainak száma 8236-ra emelkedett. Kórházban 112 beteget ápolnak, közülük 12-en vannak lélegeztetőgépen. A szomszédos Szlovéniában csütörtökre 61 új fertőzöttet szűrtek ki, ezzel a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 257 ezret. A vírus szövődményeivel összefüggésben már ötödik napja senki nem halt meg, így a halálos áldozatok száma 4750 maradt. A koronavírusos betegek közül 28-an vannak kórházban, tízen közülük intenzív osztályon. A valamivel több mint kétmillió lakosú Szlovéniában eddig 871 536-an kaptak védőoltást, közülük 766 161-en már a második adagon is túlvannak. Ez az oltásra jogosult lakosság 41, illetve 36 százaléka. A Nemzeti Egészségügyi, Környezetvédelmi és Élelmiszeripari Laboratórium (NLZOH) közleménye szerint a Szlovéniában utoljára génvizsgálatnak alávetett pozitív minták 89 százalékánál igazolták a vírus delta variánsát.