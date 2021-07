Boris Johnson ki akarta játszani a karantént, de miután botrány lett belőle, mégis az elkülönítést választotta

Most az ország legismertebb járványügyi szakértője nyilatkozott így.

Az egészségügyi dolgozók és a legveszélyeztetettebb csoportok esetében kötelezővé tenné a koronavírus elleni védőoltást Predrag Kon, Szerbia legismertebb járványügyi szakértője. A szakember a szerbiai közszolgálati televízió vasárnap reggeli híradójának beszámolója szerint azt mondta, néhány héten belül akár négyszámjegyűre növekedhet a napi fertőzöttek száma, a kórházak pedig ismét elkezdenek megtelni. Az egyetlen megoldás a védőoltás, amelyet bizonyos csoportoknál kötelezővé tenne.



(Orbán Viktor pénteki interjújában jelentette be, hogy Magyarországon a kormány minden egészségügyben dolgozó számára kötelezővé tette az oltást , augusztus 1-től pedig már a harmadik oltás is kérhető.) A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma egyébként Szerbiában vasárnapra 166-tal 718 465-re, Koszovóban kettővel 107 453-ra, Észak-Macedóniában 19-cel 155 904-re, Montenegróban 32-vel 100 622-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 21-gyel 205 264-re növekedett. A járvány halálos áldozatainak száma az utóbbi 24 órában Szerbiában kettővel 7080-ra, Montenegróban is kettővel 1623-ra, Bosznia-Hercegovinában pedig szintén kettővel 9720-ra növekedett. Koszovóban és Észak-Macedóniában nem volt halálos áldozata a kórnak az elmúlt napon, így a halottak száma 2266, illetve 5487 maradt.