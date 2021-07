165-re emelkedett az ítéletidő halálos áldozatainak száma Németországban

Armin Schuster, a polgárvédelmi hivatal vezetője védelmébe vette a német katasztrófavédelmi rendszert, amely a bírálatok kereszttüzébe került a történtek után.

Százhatvanötre emelkedett az ítéletidő halálos áldozatainak száma Németországban, és sokakat továbbra is eltűntként tartanak nyilván - közölték a helyi hatóságok hétfőn. Ugyanakkor valamelyest javult a helyzet az árvizek sújtotta területeken, köztük Passauban, és az időjárás-előrejelzés is bizakodásra ad okot. Rajna-vidék-Pfalzban, az áradások által leginkább érintett tartományban 117-re nőtt a halálos áldozatok száma, és 749-en sérültek meg - mondta el a koblenzi rendőrség egyik szóvivője, Verena Scheuer. Észak-Rajna-Vesztfáliában a legfrissebb adatok szerint 47-en vesztették életüket az ítéletidőben, míg Bajorországban egy ember halt meg a hétvégi áradásokban. Armin Schuster, a polgárvédelmi hivatal vezetője védelmébe vette a német katasztrófavédelmi rendszert, amely a bírálatok kereszttüzébe került a történtek után. A tisztségviselő a ZDF német közszolgálati televízió híradójában hangsúlyozta: a figyelmeztető rendszer viszonylag jól vizsgázott. Schuster szerint a legfőbb gond az, hogy sokszor még fél órával előtte is képtelenség megmondani, hogy hol, mekkora mennyiségű csapadék várható. A német meteorológiai szolgálat szerint hétfőn mindössze elszórt záporokra lehet számítani az ország északi részén, és a délebbre fekvő területeken is többnyire kedvező időjárás várható. Csak a Dunától délre fordulhatnak elő hevesebb esőzéssel járó zivatarok. Horst Seehofer német belügyminiszter a nap folyamán felkeresi a katasztrófa sújtotta térségeket, hogy ellenőrizze a helyszínen zajló munkákat. A belügyminisztérium alá tartozó polgári- és katasztrófavédelmi szervezet 2500 segítője van bevetésben az érintett tartományokban.

Vasárnap Angela Merkel német kancellár látogatott el a pusztítások egyik helyszínére, az Ahr folyó partján található Schuld falujába. A kancellár azt ígérte, hogy a szövetségi kormány és a tartományok együtt építik újjá a természeti csapás sújtotta területeket. Jelezte, hogy a kormány már szerdán elindít egy rövid távú segélyprogramot. Olaf Scholz pénzügyminiszter a Bild am Sonntag című lapnak elmondta, hogy több mint 300 millió eurót készít elő gyorssegélyekre. Hozzátette, hogy a vezetőknek hosszú távú újjáépítési programot kell kidolgozniuk, ami a korábbi árvizek tapasztalatai alapján több milliárd euróba is belekerülhet. Eközben Passaunál két gumicsónakost mentettek ki a Dunából. A férfiak vasárnap este borultak bele a folyóba, kiáltásaikra a környékbeliek figyeltek fel, és értesítették a hatóságokat. A férfiaknak uszadékfába kapaszkodva sikerült fennmaradniuk a vízen, míg a tűzoltók ki nem mentették őket.