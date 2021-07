Karácsony: ha a kormány nem válaszol két egyszerű kérdésre, akkor beismerte, hogy bűnös a lehallgatás-ügyben

Az NSO neve elhallgatását kérő alkalmazottja súgott, miközben a cég vezetője nem is érti, hogy használhatták rossz célokra termékeiket.

A magyar kormány is vásárolt a Pegasusból – ezt egy egykori NSO-alkalmazott neve felfedése nélkül árulta el a Washington Postnak . Az amerikai lapot szemléző 24.hu aláhúzta, a lehallgatási botrány és az izraeli NSO Group cég körüli oknyomozásokban részt vett az amerikai Washington Post is. A lap hétfőn külön cikket szentelt „a legmélyebben besározódott EU-tag, Magyarország” történetének is. A cikk felvezeti, hogy a kommunista években az embereknek egymásról kellett jelenteniük, ezt most a technológia váltotta. Olyannyira, hogy az NSO Pegasus nevű szoftverével mintegy 300 magyar telefonszámot figyeltek meg, nem feltétlenül legálisan. Megjegyezték, elsőre hat érintett telefont sikerült átvizsgálni, amik közül hármon ott volt a Pegasus, kettőn pedig behatolás nyomai látszottak. Az NSO a Postnak tagadta mély érintettségét, állítván, hogy csak a szoftvert (ez esetben kémprogramot, azaz spyware-t) adta el, de az azzal megszerzett adatokhoz nem fér hozzá. Amúgy is csak olyan célokra értékesítik a Pegasust, mint a nemzetbiztonság vagy a bűnüldözés. Később Shalev Hulio, az NSO vezetője azt mondta a Postnak, „aggasztják a hírek”, hogy egyes kormányok nem arra használták a Pegasust, amire eladták nekik, ez a vásárlókba vetett bizalmukat ássa alá, ki is vizsgálnak minden ilyen szóbeszédet. A cikk felsorolja az érintett személyeket, akik telefonját meghekkelték , újságírókat, aktivistákat, üzletembereket, ügyvédeket. Idézik a magyar kormány és kormánytagok semmitmondó reakcióit arról, hogy Magyarország jogállam, az adatgyűjtés szabályozva és ellenőrizve van, és különben sem tud senki semmit a Pegasus alkalmazásáról. Márpedig 300 telefont meghekkeltek, és mivel állami aktorok vásárolhatnak Pegasust, elég szűk a kör, hogy kik mozgathatták a szálakat.