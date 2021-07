Ukrajnában ismét gyorsul a koronavírus terjedése

A luxemburgi határon élők a legrosszabbra is felkészültek, de úgy tűnik, megúszták, s az időjárás is jobbra fordult.

Halálos versenyfutás volt az idővel és a folyóval – számolt be a németországi árvízhelyzetben átélt veszélyhelyzetről a Blikknek egy kisgyermekes édesanya, aki családjával két éve él Trier város közelében, a Mosel partján. Mint mondta, pánikszerű menekülésre, otthonuk elhagyására is fel kellett készülniük, amikor a Luxemburggal közös határfolyó vízszintje sosem látott tempóban emelkedett. Petra, az édesanya felidézte a rémisztő pillanatokat, amikor a tűzoltóknak rohamtempóban kellett összerakniuk a mobilgátat, amely megmenthette az ott épült házakat az áradástól. Bár hallottak az országban napok óta pusztító áradásról, nem gondolták, nekik is lehet félnivalójuk. Az család szerint a Mosel folyó hetek óta 3 méteres átlagmagasságú volt, semmi előjele nem látszott az áradásnak, amikor jött az előrejelzés: órákon belül 5 métert emelkedhet a Mosel szintje. – Egyszer csak nálunk is beindultak a szirénák, hívták a lakosokat is a gátépítéshez, a férjem is rohant, remélve, hogy tud segíteni. Elképesztő sebességgel áradt a folyó. A túloldalon lévő luxemburgi városka partszakaszát átlépve már az utcákon hömpölygött a víz. Ezen az oldalon az emberek egymás után tették be az elemeket, ám így is át-átcsaptak a hullámok, halálos versenyfutás volt az idővel és a folyóval, de idejében elkészült – mondta Petra. Végül a folyó 9,5 méteren tetőzött, egy méter maradt a gát tetejétől, alig harminc méternyire a magyar család házától. A folyó szintje alig húsz óra alatt 6 métert emelkedett. Szemben hattyúk úszkáltak az utcákon, a luxemburgi házak alsó szintjén két méter magasan állt a víz, a lakók felső erkélyeken állva beszélgettek. A német oldalon is felkészültek a legrosszabb eshetőségekre, ha a gát felett áttörne a víz. Most úgy tűnik, talán megúszták. Mint a Népszava megírta, Németországban a hétfői adatok szerint 165-re emelkedett az ítéletidő halálos áldozatainak száma, és a hatóságok sokakat továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Ugyanakkor valamelyest javult a helyzet az árvizek sújtotta területeken, köztük Passauban, és az időjárás-előrejelzés is bizakodásra ad okot.