Bayer Zsolt alternatív EU-ról álmodik, miközben Amerika ellen hergeli a kormánypárti híveket

Október 23-án valószínűleg az USA konzulátusa elől indul majd a Békemenet.



"Amennyiben Magyarországon az immáron összefogott moslékkoalíció negyedszer is elveszíti a választásokat, akkor elfogy a türelem, és legfőképpen elfogy a pénz is. Akkor ezeket többé sem Soros, sem a CIA, sem Brüsszel, sem a többi idegen érdekeltségű titkosszolgálat és NGO és kormányzat nem fogja finanszírozni" - jelentette ki a Magyar Nemzetben megjelent beharangozó írásában a Fidesz ötös számú párttagkönyvének tulajdonosa. Bayer Zsoltot sem hagyta hidegen az utóbbi napokban kirobbant Pegasus-ügy, ám ő egy másik értelmezést adott a történetnek. Szerinte egy titkosszolgálati akció zajlik és "Soros és a CIA ezzel a „lehallgatási üggyel” berúgta a választási kampányt; ugyanis pontosan tudják mindannyian: Ez a harc lesz a végső!" Ezt követően egy érdekes elmélettel állt elő:

"Mert ha elbuknak, akkor a végén még Orbán tényleg tető alá hozza a V4-ek szoros szövetségét – hogy ne mondjam: unióját –, netán kiegészítve a Balkánnal és a Baltikummal, esetleg a még nem teljesen elveszett Olaszországgal és Ausztriával, és akkor a normalitás világának és a normalitás embereinek lesz nemcsak erős és megkerülhetetlen képviselete, de lesz példája is. Ez az, amit bárhogyan meg kell akadályozniuk ezeknek a gazembereknek."

Szerinte ez az, amit a kormánypártiaknak is szem előtt kell tartania és éppen ezért valószínű, hogy az október 23-ai Békemenet az Egyesült Államok nagykövetségénél fog gyülekezni. "Majd beüzenünk oda is, induláskor, hogy hallják és tudják: mi is tudjuk, ki hallgat le itt kicsodát valójában, és kik az igazi gazemberek, kik az ellenségek. Ez a harc lesz a végső! Készüljetek!" - adta ki a jelszót a Fidesz hivatásos mocskolódója. A teljes elmélkedést holnap teszi közzé a kormánylap