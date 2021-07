A Szörny pezsgőbe borította a sörös várost

Jannisz Antetotunmpo 50 ponttal segítette csapatát, így a Milwaukee Bucks 50 év után ismét bajnoki címet ünnepelhetett az észak-amerikai profi kosárlabdaligában.

„Volt egy meló, melyet be kellett fejezni. Itt, hiszen ez az én városom”

– jelentette ki egyszerűen a nagydöntő hatodik mérkőzését követően Jannisz Antetokonmpo a közönség tombolása közepette, s vélhetően nem akad ember Wisconsinban, aki ne gondolná, a tavaly nyáron öt évre, 228 millió dollárért aláírt gigaszerződés minden centje megérte. A 600 ezres, Michigan-parti Milwaukee ugyanis inkább sörgyárairól, mintsem csapatainak eredményeivel szerzett magának dicsőséget Észak-Amerika-szerte, a major sportágak, a baseball, a kosárlabda, az amerikai futball és a jégkorong közül mindössze előbbi kettőt űzik a legmagasabb szinten a városban, ám baseballban a Brewers még sohasem jutott el a fináléig, a kosarasok pedig csaknem fél évszázadon át vághatták a centit, hogy a hetvenes évek legendás csapatának nyomába érjenek. A Bucks utoljára 1974-ben járt az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság, az NBA nagydöntőjében, ám akkor minimális különbséggel kikapott a Bostontól, így az 1968 óta íródó klubtörténet dicsőségek fejezetébe mindössze az 1971-es, a fináléban a Baltimore Bullets lenullázásával befejeződött idény kerülhetett. Nem véletlen, hogy az 1-es és a 33-as mezt ma már senki sem viselheti a Bucksban: a dresszek az örökkévalóságig hirdetik Oscar Robertson, illetve egy akkor még Lewis Alcindor névre hallgató, a bajnoki címet követően viszont már Kareem Abdul-Jabbarként az NBA legendái közé emelkedő center nevét. Vélhetően néhány esztendő múlva Antetokunmpo 34-es száma is ott lóg majd a nagy elődöké mellett, ugyanis a legértékesebb játékos – MVP – címet természetesen kiérdemlő 27 éves, 211 centis, 110 kilós Görög Szörny nélkül a Milwaukee nehezen tudott volna kiemelkedni a középszerűségből. A nigériai szülők gyermekként Athénban született, elképesztő fizikai adottságokkal megáldott óriás a nagydöntőben 35,2 pontot, 5 gólpasszt, 1,8 blokkolt dobást átlagolt, s igazán a finálé harmadik, a Bucks szempontjából élet-halálnak számító meccsétől lendült bele. A rivális Phoenix ugyanis két, viszonylag sima győzelemmel kezdte a párharcot, vagyis egy újabb botlás után kilátástalan helyzetbe került volna a Milwaukee. Ám jött Antetokunmpo, 41 pontot és 13 lepattanót tett a közösbe, s a Bucks feltámadt poraiból, olyannyira, hogy sorozatban négy meccset behúzva meg sem állt a bajnoki címig. A négy összecsapáson a Görög Szörny 149 pontot, 50 lepattanót és 22 asszisztot jegyzett, s mivel Khris Middleton és Jrue Holiday is ihletett formában játszott, valamint a kiegészítő emberek közül is rendre fellépett valaki a sztárok szintjére, a Suns története harmadik nagydöntőjét is elbukta. Phoenixben korábban Paul Westphal, Charles Barkley, Kevin Johnson, Dan Majerle vagy éppen Danny Ainge is hiába üldözte a bajnoki gyűrűt, s így járt a kétszeres olimpiai bajnok, az NBA elmúlt szűk másfél évtizedének egyik legjobb játékosa, előkészítője és labdaszerzője, Chris Paul is: ahogyan a New Orleansszal, a Los Angeles Clippersszel, a Houstonnal és az Oklahomával, úgy a Sunsszal sem sikerült megszerezni a hőn áhított trófeát. Ami teljesen megérdemelten került Milwaukee-ba, melyet az elmúlt éveket figyelembe véve lapunk a szezon beharangozójában amúgy az esélyesek közé sorolt. Persze csak óvatosan, hiszen a Bucks 2018 és 2020 között kétszer is megnyerte az alapszakaszt a keleti főcsoportban, hogy aztán váratlanul korán kizúgjon a playoffban. Az idén viszont a tavalyi nagydöntős Miamit lazán kisöpörte az első körben, hogy aztán egy elképesztő, akár nagydöntőnek is beillő párharcban verekedje tovább magát a szintén a végső győzelemre is esélyesnek tartott Brooklyn ellen: a hetedik meccsig mindkét csapat hozta a hazai mérkőzéseit, ám az utolsó összecsapáson a Bucks – Antetokunmpo 40 pontjának is köszönhetően – hosszabbításban megszakította a sormintát, s mehetett főcsoport-döntőzni az Atlantával, melyet az előző párharchoz képest simán, 4-2-vel küldött nyaralni. Ahogyan hat mérkőzéssel később a Phoenixet is. „Fárasztó volt, rengeteget szenvedtünk és áldoztunk ezért. Persze ez a pillanat minden áldozatot megér” – mondta Antetokunmpo a meccs végén. A bajnoki és az MVP-serleggel a kezében feltétlen hinni lehet neki.