Kirúgták az olimpia megnyitó ünnepségének rendezőjét, mert a holokauszttal viccelődött

Haj, smink, és egy kis zabkása előzte meg a ritmikus gimnasztikázók legnagyobb dobását, Pigniczki Fanni ötkarikás kvótaszerzését, amire 21 évet várt a sportág.

A ritmikus gimnasztikázók néhány héttel ezelőtti várnai Európa-bajnokságán az egyéni összetett döntőjében szerezte meg az olimpiai kvótát Pigniczki Fanni, amire legutóbb 21 éve volt példa: utoljára 2000-ben, Sydney-ben Fráter Viktória révén szerepelt magyar rg-s az ötkarikás játékokon. „Nagyon boldog voltam, abban a pillanatban fel sem tudtam fogni, hogy megvan a kvóta, pedig a hangosbemondó is bemondta az arénában” – idézte a Magyar Torna Szövetség hírlevele a versenyzőnőt. Pigniczki tízéves volt, amikor először kimondta, hogy olimpián szeretne indulni, tudatosan pedig 2015 óta készült erre. Úgy gondolta, hogy az eltelt évek alatt már szerzett annyi rutint, ami ehhez az álom teljesüléséhez elengedhetetlenül szükséges volt. Kialakult a rituáléja, hogy mit kell csinálnia, mi nyugtatja meg, amikor nagyon felpörög verseny előtt, illetve azt, hogy miként a leghatékonyabb a bemelegítése. Rájött, neki az a legjobb, ha nem foglalkozik a téttel, csak úgy viselkedik, mint egy átlagos edzésen. Korábban sokszor rágörcsölt a kvalifikációra, most viszont úgy ment ki a szőnyegre, hogy egyáltalán nem foglalkozott az olimpiával. „Már fél hatkor ébren voltam, szinte még álomban tettem a dolgom, haj, smink, és egy kis hazai zabkását reggeliztem. A 7.30-as busszal mentünk ki, a melegítéskor pedig éreztem, hogy a testem és a fejem is nagyon jó állapotban van. Sikerült mindegyik gyakorlatom, igazán élveztem minden pillanatát” – emlékezett Pigniczki Fanni a sorsdöntő napra. A ritmikus gimnasztika összetett sportág, szalag, karika, labda, buzogány a gyakorlatok sorrendje, így félóránként szólították a szőnyegre. A magyar szövetség Technikai Bizottságának elnöke szerint egészen kivételes bravúr, hogy 21 év után ismét van magyar induló a sportág olimpiai tornáján. Deutsch-Lazsányi Erika úgy vélte, a sportág új sztárját látta a várnai közönség, aki nagyon sokra hivatott. „Majdnem felrobbant a telefonom a sok üzenettől, a világ minden tájáról egymás után érkeztek a gratulációk. Abban a pillanatban fel sem fogtuk igazán, hogy sikerült, mindenki sírt a stábból, mert annyira hihetetlennek tűnt az egész” – mesélte. A kvalifikáció hatalmas stresszel járt, egy négy állomásból álló Világkupa-sorozaton kellett újra és újra bizonyítani: ezen ráadásul végül még nem jött össze a kvóta, így egyetlen lehetőség maradt, az Eb. Ezért is okozott szinte felfoghatatlan eufóriát a siker. „Valóra vált az álom. Azt gondolom, Fanni élete legjobb buzogány-, szalag- és labdagyakorlatát mutatta be. Beérett az elmúlt kilenc év sportpszichológiai és mentáltréningje ebben a négyszer másfél percben” – összegzett. Pigniczki Fanni 2015-ben került az MTK Brüll Akadémiájára, ahol a klub biztosított nekik egy speciális rg-csarnokot. Onnantól minden napját ott kezdte és zárta, ám ehhez az eredményhez még ez is kevés lett volna. Egy komplett team foglalkozott vele, kívülálló nem is sejti, hogy hány szakember összehangolt és áldozatos munkája van benne ebben az egyetlen olimpiai kvalifikációban: a csapat tagjai Gelle Noémi, Lauber Zsófia, Koch-Tiringer Tímea, Raub Nóra voltak, mellettük balettmesterek, mentáltrénerek, az orvosi személyzet, sportpszichológusok, valamint a gyúrók sikere is a tokiói szereplés.