Bolsonaro több videóját is törölte a Youtube, mert azok félretájékoztattak a koronavírusról

A látogatóknak szerdától Covid elleni védettségi igazolásra lesz szükségük ahhoz, hogy felkeressék a párizsi Eiffel-tornyot vagy franciaországi múzeumokba és mozikba látogassanak. Ez a francia kormány új intézkedés-sorozatának első lépése a koronavírus delta variánsa által okozott fertőzésszám ugrásszerű megemelkedése elleni küzdelemben. Az új szabályozás hatályba lépésével mindazoknak a turistáknak, akik szerdán "felkészületlenül" érkeztek Párizs emblematikus építményéhez, gyors helyi vírustesztért kellett folyamodniuk. A védettségi igazolás megszerzéséhez a látogatóknak bizonyítaniuk kell, hogy vagy megkapták mindkét oltást, vagy negatív vírusteszttel rendelkeznek, vagy bizonyítaniuk kell, hogy nemrég felgyógyultak a koronavírus-fertőzésből. Az Eiffel-toronynál maszkos munkatársak szkennelték a digitális védettségi igazolványok QR-kódjait és ellenőrizték a kinyomtatott oltási vagy tesztelési dokumentumokat. A francia kormány rendelete szerdán a kulturális és turisztikai nevezetességekre kiterjedő hatállyal lépett életbe. A turisták és látogatók reakciói különbözőképp reagáltak az új követelményekre. Voltak, akik jogaik korlátozását sérelmezték, de voltak olyanok is, akik magától értetődőnek tartották azokat. Emmanuel Macron francia elnök ki akarja terjeszteni a "Covid-igazolás" követelményét valamennyi francia étteremre és a közélet más területeire is, valamint az egészségügyben dolgozók számára kötelezővé tenné az oltást. A fenti változásokat lehetővé tevő törvényjavaslatról szerdán a francia nemzetgyűlés alsóházában vitáztak. A kormány szeretné a lehető leggyorsabban elnyerni a parlament jóváhagyását, de a törvényjavaslat jelentős ellenállásba ütközött: a hétvégén több mint 100 ezren tüntettek a tervezett intézkedés ellen szerte Franciaországban. A miniszterelnök szerdán be is jelentette, hogy a kormány a francia alkotmánybíróság jóváhagyását fogja kérni, amely azonban időt vesz igénybe. Azt a kormányzati tervet ugyanakkor el kellett halasztani, hogy a tizenéveseknek augusztustól kötelező legyen használni a védettségi igazolást, a szülők, étteremtulajdonosok és mások bírálatai miatt. A kormány azt szeretné, hogy a kötelező bérlet mindenkire vonatkozzon 12 éves kor felett, és szeptembertől oltási kampányt indít az általános iskolák felső tagozataiban és a középiskolákban - nyilatkozta Jean Castex. Franciaországban a napi új fertőzések száma tavasszal jelentősen lecsökkent, de az elmúlt két hétben számuk ismét megugrott. Egyes régiókban újra visszaállítják a járvánnyal kapcsolatos korlátozásokat. A kormány aggódik, hogy a következő hetekben ismét nőni fog a kórházakra nehezedő nyomás. A világ újabb hullámmal áll szemben, ezért lépnünk kell. A megoldás az oltás - mondta Jean Castex francia miniszterelnök szerdán a francia állami 1-es tévécsatornának. A kormányfő arra biztatta honfitársait, hogy jelentkezzenek oltásért az újabb kijárási korlátozások elkerülése érdekében. Franciaországban kedden 18 ezer fertőzött személyt tartottak nyilván, amelyből a miniszterelnök szerint 96 százalék volt a be nem oltottak aránya. A nyugat-európai országban több mint 111 ezer koronavírusos halálesetet tartanak nyilván, míg a francia lakosság 46 százaléka kapta meg mindkét oltást.