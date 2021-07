Tusványos helyett idén Sátoraljaújhelyen „indítanák újra” Európát a fideszesek

A magyar és az ukrán külügyminiszter a két ország közötti közlekedésről, a kelet-ukrajnai békéről és a magyar nyelvhasználatról tárgyalt egymással csütörtökön.

Újabb tíz lélegeztetőgépet hozott a magyar küldöttség Ukrajnának; a mostanival együtt már 110 lélegeztetőgépet és számos más védekezési eszközt szállított ide Magyarország, amelyek együttes értéke meghaladja a 3,5 milliárd forintot – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Kijevben, ahol Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszterrel folytatott tárgyalásokat. Elmondta:



„Már elérkezett a koronavírus-világjárvány negyedik hulláma, Magyarországnak a biztonsága szempontjából fontos, hogy a szomszédjai is hatékonyan tudjanak ezzel szemben védekezni.”

A magyar diplomácia irányítója ezzel kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy a két ország között érvényben van egymás oltási igazolásainak kölcsönös elismerése, továbbá a Kárpátalján élők – nemzetiségüktől függetlenül – kaphatnak védőoltást Magyarországon. A megbeszélésen kiemelt helyen szerepelt az oktatás kérdése is.

Megállapodást írtak alá a diplomák kölcsönös elismeréséről, valamint a diplomáciai képzésben történő együttműködésről. A tervek szerint szeptember 16-án tart újabb ülést a két ország közötti oktatási munkacsoport.

A magyar külügyminiszter reményét fejezte ki, hogy a még fennálló vitás kérdésekben, vagyis az ukrajnai magyar iskolákban folyó magyar nyelvű oktatás tekintetében előrelépést érnek el. Szeptember 29-30-án pedig a gazdasági vegyes bizottság tart ülést.

Megállapodás született arról, hogy az ukrán állampolgárok számára a közúti közlekedésen túl vasúton is lehetővé teszi Magyarország az átutazást a területén keresztül Nyugat-Európa irányába. Ennek értelmében a Kijev és Bécs között közlekedő vonatot az ukránok is használhatják Magyarországon keresztül. A Nagyhódos és Nagypalád közti határátkelő kérdésében a két ország szakértői megállapodtak a határellenőrzés módjáról is.

Szijjártó Péter, aki az Európa Tanács (ET) Miniszteri Bizottsága soros elnökeként is látogatott Ukrajnába, kiemelte, hogy első ET-elnökként látogat el a nap folyamán a kelet-ukrajnai konfliktusövezetbe is. Leszögezte:



„Magyarország a jószomszédságban, a korrekt együttműködésben, valamint Ukrajna békéjében és stabilitásában érdekelt, hiszen ez jó mindkét országnak és a kárpátaljai magyarok közösségének is.”

Emlékeztetett arra, hogy magyar költségvetési forrásból felújítottak egy tízezer ember ellátására szolgáló rendelőintézetet a Luhanszk megyei Sztanicja Luhanszkában, az ET Ukrajnáról szóló akciótervéhez pedig Magyarország 140 ezer euróval járult hozzá. Ezen felül továbbra is 21 magyar szolgál az EBESZ megfigyelői missziójában a konfliktus övezetében. Dmitro Kuleba azt emelte ki, hogy megállapodtak: Budapesten emlékkeresztet állítanak az Ukrajnáért elesettekért, az ukrán fél pedig további telkek elkülönítésére ad engedélyt a kárpátaljai Vezérszálláson magyar katonai temető részére. Beszélt a nemzeti kisebbségek jogairól szóló törvényjavaslat előkészítéséről is.