Viszály Gödöllőn: verés, rúgás, rongálás, térden lőtt kisfiú

Késsel a kezében kényszerítette az együttlétekre. Korábban már gyilkosság miatt volt elítélve.

Az elborzasztó bűnügy főszereplője egy anya, aki 2019 nyarán ismerkedett meg egy férfival, akivel aztán együtt élt dél-hevesi lakóhelyükön, köztük az akkor 11 éves kislánnyal. Az illető többször verte a gyerekeket, ám szólni nem mertek, mivel közölte velük, hogy már gyilkosság miatt is ült. A nő nem foglalkozott a gyerekekkel, ha hazaért a munkából, akkor ivott, majd aludt. A bántalmazásokról ő is tudott és beleegyezett azokba.



A történtek miatt az érzelmi elhanyagolás, a fizikai bántalmazás és főként a súlyos szexuális trauma következtében a kislány személyiségfejlődése, bizalma, biztonságélménye, anya- és apaképe alapvetően sérült. Éppen emiatt őt és testvéreit is nevelésbe vette a gyámhatóság, az anya szülői felügyeleti joga pedig szünetel. A Heves Megyei Főügyészség a férfit és a nőt három rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolja, ezen túlmenően a nevelőapával szemben tizenkettedik életévét be nem töltött hozzátartozója sérelmére, erőszakkal és az élet, testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt is vádat emelt.