Újabb botrány lehet: Harry memoárt ír

A királyi családból "kiiratkozott" herceg "pontos és színigaz" elszámolást ad majd első harminchat évéről. A szellemíró J.R. Moehringer, Pulitzer-díjas amerikai regény- és újságíró.

Sussex hercege és hercegnéje állítólag magánélete szentségének megőrzése érdekében fordított hátat múlt év elején a királyi családnak és költözött a távoli Kaliforniába. Ehhez képest a pár - mely maga kívánta fedezni költséges életmódját - alig hagy ki napot, amikor ne hallatna magáról, vagy ne fejtené ki véleményét a világ dolgairól és a brit monarchiáról. Hét eleji bejelentése szerint a 36 éves herceg most az önkitárulkozás és leleplezés végső útjára lépett: jövő év őszén nyomtatott és digitális változatban, sőt nagy valószínűséggel hangoskönyv formájában is a nyilvánosság elé kerül önéletrajza. Az egykori "kis herceg" sztoriját a rangos Penguin Random House kiadó jelenteti meg, és ahogy ígéri, a kötet "minden, Harry személyiségének kialakulásához hozzájáruló élmény, kaland, veszteség és élettapasztalat meghatározó összefoglalása lesz". Ahogy a szerző fogalmaz: ,,ezt a könyvet nem hercegi minőségemben írom, aminek születtem, hanem mint az a férfi, akivé lettem". Harry "semmit nem fog elhallgatni - sem a csúcs-, sem a mélypontokat, sem a hibákat, sem a levont tanulságokat - és mindezzel azt próbálja igazolni, hogy akárhonnan is jövünk, sokkal több köztünk a közös vonás, mint gondolnánk" áll a kiadó közleményében. Ahogy a windsori herceg, úgy Harry is szellemíróval dolgozik, és nem is adja alább a Pulitzer-díjas J.R. Moehringernél, aki többek között Andre Agassi életét dolgozta fel, meghökkentve a világot azzal a felismeréssel, hogy a karizmatikus amerikai sztár dicsőséges pályafutása végére megutálta a teniszt. A brit lapok ismeretei szerint a lakosság jelentős része nem különösebben kiváncsi a Meghan Markle bábjának és szócsövének tekintett Harry verziójára, különösen annak fényében, hogy márciusi interjújukkal Oprah Winfrey amerikai talkshow-királynővel már éppen elég fájdalmas sebet téptek fel. Királyi kommentátorok szerint Harrynek további szenzációkkal kell szolgálnia és még magasabbra kell tennie a lécet. Ez jelentheti az udvar állítólagos rasszizmusára vonatkozó állításának elmélyítését, hiszen eddig elhallgatta, ki tett megjegyzést elsőszülött kisfia, Archie bőrszínével kapcsolatban. Jöhetnek szaftos részletek arról, hogy hozták össze Meghannal és hogy sikerült levennie a lábáról a hollywoodi sztárjelöltet. Köztudott, hogy sérelmeket takargat katonai karrierjével, különösen annak korai befejezésével kapcsolatban és nem is hallgatja el, milyen mértékben vádolja a királyi családot és a sajtót édesanyja, Diana walesi hercegnő mindössze 36 éves korában bekövetkezett halála miatt. Nem rejti véka alá mentális problémáit sem. Érthetően sem a Buckingham, sem a Kensington palota, sem a Clarence House nem lelkesedik Harry új projektjéért, melynek első számú célpontja hírek szerint édesapja, Károly walesi herceg, aki ellen az utóbbi időben valóságos keresztes hadjáratot folytat. A Buckingham-palotában nem nézik jó szemmel, hogy a herceg éppen abban az évben, 2022-ben készül a memoár kiadására, amikor a nagymamája, II. Erzsébet királynő uralkodásának történelmi, 70 éves platina jubileumát ünnepli. A nem túl szerencsés időzítés mögött a család szándékosságot feltételez, és mélyen tiszteletlennek tartják ezt a húzást. Harry állítólag 15 millió fontot (6,3 milliárd forint) vághat zsebre a címet egyelőre nem kapott életrajzért, ami mint egy falat kenyér szükséges a Mountbatten-Windsor család költséges életformájának finanszírozásához. Bár a herceg utalt arra, hogy a kiadás nyereségét jótékony célokra fordítja, nem derült ki, melyik alapítványra gondolt.