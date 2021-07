Az EMA 12 és 17 év közötti fiatalok számára is javasolja a Moderna vakcináját

Az úgynevezett Querdenken, azaz „másként gondolkodó” mozgalom tagjai, illetve az „identitáriusok” az áradások helyszínére utaztak, látszólag azért, hogy segítsenek.

Németországban újabb példa igazolja a szélsőjobboldaliak „találékonyságát” és azt, hogy bármiből, az emberek balsorsából is politikai tőkét akarnak kovácsolni. Korábban a szélsőjobb a koronavírus elleni lezárások ellen szervezett tüntetéseket, mostanra azonban a jól haladó vakcinakampány miatt a kérdés lekerült a napirendről. Az úgynevezett Querdenken, azaz „másként gondolkodó” mozgalom tagjai, illetve az „identitáriusok” a német áradások helyszínére utaztak, látszólag azért, hogy segítsenek. Több, a rendőrség által is jól ismert szélsőséges töltött fel képet a közösségi oldalakra, amint az árvíz után megmaradt romok előtt pózolnak, írta a Frankfurter Allgemeine Zeitung. A Németországra lesújtó természeti csapás tehát nem csak a katasztrófaturistákat vonzotta ide, hanem a szélsőségesek egyfajta felvonulási terepévé vált. Beszámolók szerint többen azokkal a buszokkal utaztak a helyszínre, amelyeket korábban a koronatagadók megmozdulásaira használtak. A buszos „kirándulások” szervezői maguk is részt vettek „A III. Út” nevű, az alkotmányvédelmi hatóság által megfigyelt neonáci párt tüntetésén. A Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal elnöke, Thomas Haldenwang nemrég azt nyilatkozta, hogy a koronatagadók által szervezett megmozdulások száma csökkent ugyan, de bizonyos szereplői nem tűntek el. Ők minden körülmények között elutasítják a demokratikusan meghozott döntéseket, és céljuk, hogy „tartósan megrendítsék az állami intézményekbe és képviselőikbe vetett bizalmat” – hangoztatta Haldenwang.

Az árvízkatasztrófa is jó alkalmat nyújt számukra erre. A szélsőjobboldal a közösségi oldalakon folyamatosan azt ismételgetik, hogy a drámáról csak a kormányzat tehet. Olyan bejegyzés is olvasható, miszerint Merkel „hagyta megfulladni az embereket”, és a „média” ezt el akarta titkolni”. Ennél is tovább ment az elfogatóparancs ellen Törökországba menekült hírhedt antiszemita, Attila Hildmann szerint az árvizeket mesterségesen hozzák létre: „Ez háború” – hangoztatta. A jobboldali segélykampány nem nélkülözheti a politikai agitációt. „Ott segítünk, ahol az állam kudarcot vall” – idézte a FAZ a Német Nemzeti Demokrata Párthoz (NPD) kötődő „Jugend packt an” nevű kezdeményezést. Azt az álhírt is terjesztik, miszerint Merkel a menekültekért fizet, de az árvízkárosultakért nem. Deborah Wolf, a freiburgi Albert-Ludwig Egyetem médiakultúra tudósa rámutat, az összeesküvés-elméletek terjedését segíti az árvíz után kialakult helyzet, amikor összeomlik a telefonhálózat, az internetkapcsolat, az áramellátás, s az emberek el vannak vágva az információtól. Az összeesküvés-elmélet a kritikát ideológiává alakítja át.