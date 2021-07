Négy autó karambolozott, lezárták a 82-es főutat Csesznek és Zirc között

A lány csak 16 éves korában mert először beszámolni arról, milyen rettenetes dolgokat kellett átélnie.

Tizenkettedik életévét be nem töltött, felügyelete alatt álló személy sérelmére folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette és más szexuális bűncselekmény miatt 15 évi fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre azt a negyvenhat éves férfit, aki hosszú éveken át erőszakoskodott egy gyermekkorú rokonával - derül ki az ügyészség közleményéből.

Ezek jellemzően testi erőszakot jelentettek, de volt, hogy azzal törte meg, édesapját börtönbe juttatja és a rokonait is hasonló módon fogja zaklatni, ha nem tesz eleget a kérésének. A történtek súlyosságát jól mutatja, hogy a lány csak 16 éves korában mert először beszámolni édesanyjának, milyen rettenetes dolgokat kellett átélnie. A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a törvényszék a megalapozott tényállásból helytállóan következtetett a vádlott bűnösségére, és a kiszabott büntetések is törvényesek. Megjegyzik azt is, nem indokolt enyhíteni a férfi büntetését. A végső szót a másodfokon eljáró Debreceni Ítélőtábla mondja ki.