Rendezvények miatt korlátozzák a forgalmat Budapest-szerte

„Vedd vissza a jövőd!” – ezzel a szlogennel rendezik meg most szombaton a hagyományos Budapest Pride felvonulást. A szervezők hisznek abban, hogy a társadalomban jelenlévő szorongásra és apátiára a közösségi cselekvés a legjobb válasz: erre buzdítanak mindenkit. A gyülekező délután kettőtől lesz a Madách téren, a beszédek három óra körül kezdődnek. A menet a Madách tér – Astoria – Kálvin tér – Fővám tér – Szabadság híd – Szent Gellért rakpart – Döbrentei tér útvonalon halad majd a Tabánig, ahol a „civil faluban” különféle szervezetek mutatkoznak be. Várhatóan legalább 80 vidéki városból érkeznek az ismét kordonok nélkül zajló felvonulásra. A menetben ott lesz az az óriási szivárványzászló, amit még 2019-ben, a Kövér László fideszes házelnök homofób felszólalásai elleni tüntetésre, az arra adományozott pénzből készítettek. A rendezvény idején forgalomkorlátozások lesznek a fővárosban. A felvonulás – idézzük a szervezők tájékoztatását – egyrészt ünnep, másrészt tiltakozás a putyini mintára készült homofób propagandatörvény, a gyűlöletkeltő plakátok, a transznemű embereket megbélyegző alkotmánymódosítás és a jogi nemváltás betiltása, az örökbefogadás ellehetetlenítése, az Egyenlő Bánásmód Hatóság megszüntetése, az állandóvá vált, uszító, homofób, gyűlölködő közbeszéd ellen. Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke korábban fontosnak tartotta, hogy lefoglalja az Andrássy utat a Budapest Pride elől. A párt honlapja most mégis inkább egy vasárnapi demonstrációra fókuszál, amelyet Jászapátiban tartanak a „cigánybűnőzés” ellen. Szombaton kora délután – magukat hazafiaknak nevező – homofób ellentüntetők a Fővám térnél rendeznek „tiltakozó megmozdulást”. A Budapest Pride szervezői azt kérik, hogy senki ne üljön fel semmilyen provokációnak, ha bárki ilyesmivel találkozik, szóljon egy menetkísérőnek. A felvonulás előtt harminc nagykövetség és számos kulturális intézet szolidaritási nyilatkozatot adott ki, hangsúlyozva: szexuális irányultságtól vagy nemi identitástól függetlenül minden ember egyenlő, ugyanazok az emberi- és szabadságjogok illetik meg őket diszkrimináció nélkül. A közös közlemény minden országot arra biztat, hogy tegyen további lépéseket valamennyi ember egyenlősége és méltósága érdekében. Az aláírók fontosnak tartják, hogy a megválasztott vezetők és kormányok tiszteljék, védjék az LMBTQ-emberek jogait.