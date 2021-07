Repülővel mentik az utasokat egy szibériai hídomlás miatt veszteglő vonatból (videó)

A mostani bejelentésből az hámozható ki, hogy a most felbocsátott rakéták nagy sebességű ballisztikus célpontokat semmisítettek meg.

Szenzációként tálja az orosz média azt az eseményt, hogy Kapustin Jar kísérleti terepen az Sz-500 Prometheus légvédelmi rakétarendszer sikeresen teljesítette harci feladatát. Mi ebben az új? Ezt ugyanis számos esetben megtette már korábban is. Az SZ-500 légvédelmi rakétarendszerről évek óta olvashatunk a médiában. Sokszor sok helyen tesztelték már, többek között Szíriában. Azokat a hibákat igyekeztek feltárni, amelyek többek között rendkívüli klimatikus és műszaki körülmények között megakadályozták a kitűzött feladat maradéktalan megoldását. Nyugati szakértők előtt sem volt titok, mire kellene képesnek lennie ennek a rendszernek, a nagy kérdés azonban mindig az volt: hol tartanak az elképzelések megvalósításában. Az orosz propaganda természetesen nem könnyítette meg a helyzetet: gyakran sugallta, hogy tulajdonképpen már bevethető az új fegyver. Csakhogy ezzel kapcsolatban sok kétség merült fel. A mostani bejelentésből az hámozható ki, hogy a most felbocsátott rakéták nagy sebességű ballisztikus célpontokat semmisítettek meg. A próbaüzem az egész rendszer nagyfokú megbízhatóságát igazolta. S mindezek után jön a lényeg: a kísérleti fázis befejezése után az SZ-500 rendszer először Moszkva védelmét szolgálja majd. Csak ezt követően kerülhet sor az északi régióra, különös tekintetettel a sarkvidékre. A kísérleti fázis időtartalma továbbra sem ismert. Az azonban kétségtelen, hogy közelebb jutottak a végéhez. Még most sem olyan közel, mint amiről beszélnek. Putyin elnök ugyanis már megpendítette, hogy hamarosan elfoglalhatja harci állását. És sorozatgyártásának lehetőségét is lebegtetik. A Prometheus fő feladata a közepes hatótávolságú ballisztikus rakéták elleni harc. Fő erénye pedig, hogy képes hiperszonikus pilótanélküli eszközök elfogására. Egyidejűleg észlel és megsemmisít tíz olyan ballisztikus célpontot, amely óránként 25 ezer kilométeres sebességgel halad. Különleges új rakétákkal szerelték fel. Van közöttük olyan rakéta, amely klasszikus célokat semmisít meg, és olyanok is, amelyek hiperszonikus sebességűek. Tevékenységük kiterjed a kozmikus térre. 165 kilométeres magasságban is képesek lecsapni a ballisztikus rakétákra és megsemmisíteni robbanótöltetüket. Bevethetőek nukleáris robbanófejjel felszerelt rakéták is. Az ezekről a rakétákról szóló információkat titkosították. Viszont most először tette közzé a védelmi minisztérium a kísérletről készült videót. Orosz szakértők azt állítják, hogy nemcsak az SZ-400-as rendszert múlja felül képességeiben, de az amerikai Patriotot is. Ezzel kapcsolatban ellentmondóak az amerikai vélemények, de akad olyan is, amelyik szerint egyetlen más ország sem lesz képes tíz éven belül hasonló létrehozására. A Prometheus másik különlegessége, hogy a rakétatámadást figyelő rendszerhez csatlakozik, amely azonnal harckészültségbe helyezi az SZ-500-ast. a „life.ru” hírportál szerint hasonló rendszer sehol nincs a világon. Ezeknek a napoknak a másik szenzációja a moszkvai légiszalonon bemutatott új könnyű orosz vadászgép, az ötödik generációs Checkmate (Sakkmatt). A SZU-75-nek egyelőre csak a makettjét állították ki, de már ennek is olyan jelentőséget tulajdonítanak, hogy Putyin elnökkel is megismertették főbb jellemzőit. Az egymotoros géphez hasonlót Oroszországban még nem gyártottak. A Szuhoj annak az elvárásnak igyekezett megfelelni, hogy a pilótát a mesterséges intelligencia tehermentesítse, a gép nehezen legyen felfedezhető, ugyanakkor szuperkomputerekkel támogassák a magasfokú harcképességet. Rakétákkal és bombákkal fegyverzik fel. Szuperszonikus sebességgel lesz képes nagy távolságok megtételére és akár hat légi, tengeri és földi célpontot támadhat egyszerre. Több mint hét tonna hadifelszerelést képes magával vinni. Pilótanélküli változatát is legyártják. 300 megrendelésre számítanak, többek között Indiából, Vietnamból és Afrikából. Az ára mintegy 30 millió dollár lesz.