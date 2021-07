Szili Katalin a Budapest Pride napját választotta ki arra, hogy belekössön Brüsszel kisebbségi politikájába

Minden eddiginél nagyobb jelentőséggel bírt a 26. Budapest Pride. A rendezvény számos aktuálpolitikai problémára reflektált, mint ahogyan a résztvevők száma is demonstratívan hatott. Az eseményről természetesen nem maradhattak el a szélsőséges ellentüntetők sem, akik primitív rigmusokkal próbálták megzavarni a felvonulókat.



Az idei Budapest Pride több szempontból is különbözik az elmúlt években rendezett eseményektől. Egyrészt a felvonulás helyszíne más lett: a résztvevők idén Pestről Budára vonulnak, a Madách tér – Astoria – Kálvin tér – Fővám tér – Szabadság híd – Szent Gellért rakpart – Döbrentei tér útvonalon. Emellett az eseményt, ahogyan arról korábban már beszámoltunk, a szervezők „Vedd vissza a jövőd!” szlogennel hirdették meg, tehát a résztvevők nem csak ünnepelnek, hanem tiltakoznak is. Ahogyan az az esemény hivatalos oldalán olvasható: a „tiltakozás a putyini mintára készült homofób propaganda-törvény, a gyűlöletkeltő plakátok, a transznemű embereket megbélyegző alkotmánymódosítás és a jogi nemváltás betiltása, az örökbefogadás ellehetetlenítése, az Egyenlő Bánásmód Hatóság megszüntetése, és az állandóvá vált, uszító, homofób, gyűlölködő közbeszéd ellen is”. Az idei Pride abból a szempontból is különleges, hogy július első felében lépett hatályba az Orbán-kormány orosz mintára készített homofób törvénye , amely egyebek mellett megtiltja 18 éven aluliak számára a homoszexualitás „népszerűsítését” és megjelenítését iskolákban, tévében, hirdetésekben, illetve korlátozhat vagy kizárhat egyes civil szervezeteket a szexuális felvilágosításból és más iskolai programokból. Emellett Orbán Viktor szerdán bejelentette, hogy „gyermekvédelmi népszavazást” kezdeményez, azonban az általa ismertetett kérdések kizárólag a „nemváltó” propagandáról szólnak.

18:30 - "Hetero vagyok, apa vagyok, keresztény vagyok" Heteró vagyok, apa vagyok, keresztény vagyok, és nem ennek ellenére, hanem éppen ezért vagyok itt – jelentette ki a Budapest Pride főszónokaként Karácsony Gergely főpolgármester. A több tízezres tömeg előtt a politikus hozzátette: „meg kell fognunk egymás kezét! Azért vagyok itt, hogy söpörjük félre a propagandát és a hazugságot. (...) Nem vagyunk egyformák, de egyenlők igen! A Teremtő mindannyiunkat egyformán szeret. Hogy jön ahhoz bárki, hogy a keresztből furkóbotot faragjon?". A főpolgármester beszédében kijelentette, ha bárkit bántanak a városában, kötelessége megvédeni. "Én alkarok lenni a pajzs, a céltábla! Politikus vagyok, kibírom, benne van a fizetésemben. Most ti vagytok a Soros… Amíg nem vagyunk mindannyian szabadok, addig egyikünk sem szabad.” - mondta. Karácsony Gergely leszögezte azt is, hogy ma az LMBTQ-emberekért, holnap a jászapáti romákért kell kiállni, jövő héten ez egészégügyben dolgozókért, akiket kiszákmányol a hatalom. „Az a dolgunk, hogy Magyarországot közös hazánkká tegyük, és mindenki mellé odaálljunk, indítsuk el közösen Magyarországon a változást!” - buzdította a jelenlévőket.

18:20 - Transznemű vagyok, tehát buzi Vay Blanka, Prizma Transznemű Közösség aktivistája kimondta: ő transznemű, tehát buzi. Arra kérte a jelenlévőket, hogy aktivizálódjanak, és vegyenek rész a 2022-es választáson, akár szavazatszámlálóként is.

18:10 - „A legnagyobb bátorság Magyarországon ma az, ha merünk önmagunk lenni" Lang Györgyi bemondta, hogy Iványi Gábor nem tud jelen lenni a rendezvényen, de áldását és üdvözletét küldte a Budapest Pride résztvevőinek. Ezután színpadra szólította Szél Bernadett független országgyűlési képviselőt. A politikus beszéde kezdetén kijelentette, történelmi időszakot élünk, amikor ki kell állnunk egymás mellett. „A legnagyobb bátorság Magyarországon ma az, ha merünk önmagunk lenni, akár nőként, akár szexuális kisebbségként” – jelentette ki, hozzátéve: a hatalom számára furcsák vagyunk, s nem akarják, hogy láthatóvá váljunk, kérdéseket tegyünk fel. „A szabad és egyenlő társdalom az elnyomó hatalom egyetlen ellenfele” – fogalmazott a politikus. Szerinte ma a minden a gyűlöletről szól, de a gyűlöltre soha nem lehet a gyűlöltet a válasz. Leszögezte, hogy a kormányváltás után „igazságosság és egyenlőség kell, ebben töretlenül kell hinnünk és képviselnünk”.



17:50 - Felszólalók a színpadon Lang Györgyi az esemény házigazdája elkezdte színpadra szólítani felszólalókat. Elsőként Hegedűs Mátét, a Budapest Pride szervezőjét, aki bátorságra buzdította a megjelenteket. Elmondta, hatalmas figyelem irányul most Magyarországra és a magyar LMBTQ-emberek helyzetére. A gyűlölet, félelem és kapzsiság vezérelte emberek nem csak Magyarországon fordulnak azonban az LMBTQ-közösségek ellen, amit itt történik, az már megtörtént sok helyen" - mondta. Hozzátette, gimnazista kora óta hallja, nem csak a barátaitól, hogy szeretnének elmenni innen külföldre, ő viszont, mióta elkezdett LMBTQ-szervezeteknél dolgozni, eldöntötte, hogy nem megy el. "Ez az elhatározás akkor ingott meg először, amikor tavaly elfogadták a 33-as paragrafust" - jelentette ki. Hegedűs Máté úgy véli, ha a kormány valóban a gyerekekért dolgozna, nem a család fogalmát próbálná egy szűk dobozba bepasszírozni, hanem javítaná például az ellátórendszert, amelybe ő is számos alkalommal bepillanthatott. A Pride szervezője után Vladimir Luxuria, az Európai Parlament első transznemű olasz képviselője szólalt fel, aki szerint Európa legeslegfontosabb Pride-rendezvénye a mai. A politikus élesen bírálta az Orbán-kormányt a homofób törvény elfogadásáért, a gyűlöletkeltésért.



17:31 - Nemsokára jönnek a beszédek Nemsokára megkezdődnek a beszédek: Lang Györgyi az esemény házigazdája fogja megnyitni a felszólalók sorát, aztán őt követi majd többek között Hegedűs Máté (a Budapest Pride szervezője), Vladimir Luxuria (az Európai Parlament első transznemű képviselője), Hegedűs Emmett (transznemű fiatal), Szél Bernadett (országgyűlési képviselő), Vay Blanka (Prizma Transznemű Közösség aktivistája), és Karácsony Gergely (Budapest főpolgármestere).

17:08 - A tömeg eleje a Tabánnál A tömeg eleje már a Tabánhoz ért, ahol hangos zene és az esemény további részében főszerephez jutó színpad fogadta őket. Tudósítónk szerint a tömeg az indulás óta több tízezer főre duzzadt, így sokan még a Szabadság hidat sem érték el.

16:40 - Kopaszok a Gellért szállónál is Budán, a Szent Gellért téri kereszteződésnél, a Gellért szálló homlokzatától kissé hátrébb, a fürdőnél is fekete pólós, kopaszra nyírt ellentüntetők várták a Szabadság hídról érkező Pride-felvonulókat. A rendőrök itt is túlerőben voltak, így a demonstrálóknak csak a kordon rácsai mögül volt esélyük rikoltozni rigmusaikat.

16:25 - Buzizó Mi Hazánk a Fővám téren Általánosságban elmondható, hogy elmúlt évekhez hasonlóan a rendezvényt komoly rendőri jelenlét jellemzi. A Szabadság híd pesti hídfőjénél találkozhattak a felvonulók először ellentüntetőkkel: a Mi Hazánk által a helyszínre rendelt, "mocskos buzik" jelmondatot üvöltő pártszimpatizánsokkal. Az ellentüntetők transzparenseket is hoztak magukkal, ezeken a „normalitást”, illetve a "STOP LMBTQ" feliratok voltak olvashatók. A felvonulók a Szabadság hídról nézték a maroknyi szélsőségest, szivárványos zászlóikat lobogtatva, mosolyogva integettek nekik.

16:05 - Vajon az MTI ma is hallgatni fog? Ahogyan azt a felvezető szövegben is említettük már, a mai rendezvénynek több aktuálpolitikai lépés is jelentős gangsúlyt ad. Az állami hírügynökség egyelőre a tüntetésről egy betűt sem tett közzé, de az MTVA szerint is fontosabb arról beszámolni, hogy egy kormányhoz közel álló közvéleménykutató szerint a magyarok többsége egyetért Orbánék "gyermekvédelmi" (értsd homofób) lépéseivel.

15:48 - Ellenzéki politikusok a tömegben Ugyan Ugyan Gulyás Gergely korábbi bejelentése szerint érintettség hiányában fideszesek nem vesznek részt a felvonuláson, ellenzéki politikusból annál több van jelen. Feltűnt többek között Donáth Anna, a Momentum Európai parlamenti képviselője és a szocialista Kunhalmi Ágnes is.

15:29 - Elindultak Kis csúszással ugyan, de elindult a színes tömeg a Tabán felé. Helyszíni tudósítónk bejelentkezésekor nem tudott beszámolni semmilyen különleges eseményről, a felvonulók békésen gyülekeztek.

14:47 - Több ezren a helyszínen Az eseményen jelen van tudósítónk, aki már fél órával az esemény hivatalos kezdete előtt több ezer ember jelenlétéről számolt be. A gyülekező atrocitás mentesen zajlik, 15 óra után először Csikós Ádám, a Budapest Pride szervezője köszöntötte a résztvevőket, felsorolta azokat az okokat, ami miatt nem csupán ünnepelni jöttek ide, hanem tiltakozni is. Terry Reintke, az Európai Parlament LMBTI Frakcióközi Csoportjának társelnöke csodálatosnak nevezte, hogy ennyien eljöttek, és boldog Pride-ot kívánt.

14:33 - Több beszéd is elhangzik majd Az előzetes tervek szerint a felvonulók 17 órakor érnek a Tabánba, ahol 18 óráig különböző beszédeket hallgathatnak meg. Íme a program: - Lang Györgyi (házigazda), - Hegedűs Máté (a Budapest Pride szervezője), - Vladimir Luxuria (az Európai Parlament első transznemű képviselője), - Hegedűs Emmett (transznemű fiatal), - Szél Bernadett (országgyűlési képviselő), - Vay Blanka (Prizma Transznemű Közösség aktivistája), - Karácsony Gergely (Budapest főpolgármestere).