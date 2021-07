Baleset miatt torlódnak az autók az M7-esen Székesfehérvárnál

A balesetet megelőzően egy magyar rendszámú személygépkocsi vezetője a hatósági jelzés ellenére nem állt meg a járművel.

Négyen meghaltak egy balesetben az M6-os autópályán Szekszárd közelében, Szedresnél szombat délután - közölte a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján . A korábbi tájékoztatás szerint az autópálya Budapest felé vezető oldalán a 131-es kilométernél szalagkorlátnak csapódott egy személyautó. A rendőrség szombat este azt írta: a balesetet megelőzően egy magyar rendszámú személygépkocsi vezetője a hatósági jelzés ellenére nem állt meg a járművel. A sofőr önmagát és másokat is veszélyeztetve közlekedett az autópályán, és a Budapest felé vezető oldal 131-es kilométerénél elvesztette az uralmát a járműve felett, amely így a szalagkorlátot átszakítva az árokba csapódott. A balesetben - a jelenlegi adatok szerint - négy ember meghalt, három másik sérültet mentőhelikopterrel kórházba szállítottak - írták. Az esettel kapcsolatban embercsempészés gyanúja is felmerült, ezt a megyei főkapitányság jelenleg is vizsgálja.