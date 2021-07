Tömegek a phoenixi Trump-show-n

Több európai városban rendeztek tüntetéseket a koronavírus miatti szigorítások ellen.

Franciaországban szombaton ismét több tízezren tüntettek az egészségügyi útlevél, valamint az egészségügyi dolgozók kötelező védőoltás ellen. Egy sor intézmény csak ezzel az igazolvánnyal látogatható Emmanuel Macron döntése értelmében. A belügyminisztérium szerint országszerte mintegy 161 ezren vettek részt a megmozdulásokon. A tüntetők többek között „szabadságot”, illetve Macron elnök távozását követelték, akit „zsarnoknak” neveztek. A párizsi Champs-Élysées közelében zavargások törtek ki. A rendőrség könnygázt és vízágyúkat vetett be. Gérald Darmanin belügyminiszter Twitteren ítélte el az erőszakot. Közlése szerint kilenc embert tartóztattak le a fővárosban. A Franceinfo rádió úgy tudja néhány tüntető rendőrökre támadt. Több mint száz francia városban, köztük Toulouse-ban, Lyonban, Strasbourgban, Lille-ben, Nizzában, Montpellier-ben és Marseille-ben is tiltakozásokra került sor.

Az előző szombaton megrendezett országos tüntetéseken 114 ezren tiltakoztak az „egészségügyi diktatúra” ellen. Akkor is elsősorban Macron ellenes személyek vettek részt a megmozdulásokon. Bár felettébb hangos csoportól van szó, a lakosság többsége nem osztja a tüntetők véleményét: az Elabe intézet által július 13-án végzett felmérés szerint a franciák 76 százaléka támogatja a kötelező védőoltást az egészségügyi alkalmazottak számára. Az egészségügyi útlevéllel kapcsolatos intézkedésekkel is egyetértenek. Macron elnök július közepén jelentette be a szigorításokat. A kormány a rendkívül fertőző delta-változat gyors terjedése miatt rendelte el ezeket az intézkedéseket. A képviselőház pénteken, a szenátus szombaton hagyta jóvá azt. A kormány azt szeretné, ha minden egészségügyi és ápolási dolgozó, valamint a tűzoltók és más mentésben dolgozók legkésőbb szeptember 15-ig megkapnák a védőoltást. Ellenkező esetben a munkavégzéstől is eltilthatják őket. Az egészségügyi útlevél kiterjesztésével a koronavírus-teszt augusztusban lesz először kötelező a nem immunizált személyek számára a francia távolsági vonatokon, bárokban, éttermekben és bevásárlóközpontokban. A mozikban, múzeumokban vagy színházakban már szerda óta igazolni kell a védőoltást, a túlélt fertőzést vagy negatív tesztet kell felmutatni. Olivier Veran egészségügyi miniszter megvédte az egészségügyi útlevelet, és azt ígérte: „Amint lehet, véget vetünk ennek.” Hozzátette: „Ha a lakosság 90 vagy 95 százaléka be van oltva, akkor napi 300 esetünk lesz 20 000 helyett. Akkor addig fogunk együtt élni a Coviddal, amíg magától el nem tűnik.” Különösen a baloldali radikálisok vélik úgy, hogy Macron intézkedései a polgári szabadságjogokat korlátozzák. Franciaországban a szigorítás révén felgyorsult az oltási kampány. Péntekre a lakosság 58 százalékát oltották be legalább egyszer, 48 százalék pedig teljesen beoltott. A napi új fertőzések száma szombatra megközelítette a 21 500-at, 22-en haltak meg, amivel a halálesetek száma meghaladta a 110 000-et.

Görögországban is összecsapások törtek ki a kormány oltási kampánya elleni tüntetéseken. Athénban a rendőrség szombaton könnygázt és vízágyúkat vetett be a tüntetők ellen, miután Molotov-koktélokat dobtak a rendőrökre a soraikból. A tiltakozások bizonyos szakmai csoportok, például az egészségügyben dolgozók kötelező védőoltása ellen irányulnak. Az intézkedést az előző héten jelentette be Kiriakosz Micotakisz miniszterelnök. Az athéni megmozdulásokon mintegy ötezren vettek részt. Szombaton több olasz városban is tüntettek. A néhány ezer fős tüntetést a szervezők "Menet a szabadságért" elnevezéssel hirdették meg az éttermekbe való belépés szigorodó szabályai, az egészségügyi útlevél alkalmazása ellen. Néhány százan tüntettek szombaton Pozsonyban is a parlament épülete előtt a vakcinakampány, a koronavírus-tesztek és a járványügyi óvintézkedések ellen. Főleg szélsőjobboldaliak vettek részt a megmozduláson.