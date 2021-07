Felpörög az ellenzéki előválasztás

Van már Facebook-oldal is, ahol minden fontos hírt közzétesznek.

Mint írják, az Országos Előválasztási Bizottság (OEVB) a jelentkezes@elovalasztas2021.hu címen várja az előválasztáson indulni kívánó miniszterelnök-jelöltek, egyéni képviselőjelöltek és jelölő szervezetek jelentkezését. Az Országos Előválasztási Iroda munkatársai a beérkező kérelmeket formai vizsgálat után terjesztik az OEVB ülésére, hiányos kérelem esetén hiánypótlásra szólítják fel a kérelmezőket. A szükséges dokumentumokat ide kattintva találják meg az érdeklődök. Itt a nyilvántartásba vételi eljárásról is részletes leírást olvashatnak. Azt is közölték, hogy élesedett az előválasztás Facebook-oldala . Az ígéret szerint ezen a felületen valamennyi, közérdeklődésre számot adó döntésről tájékoztatást fognak adni a sajtó, az érintettek és az érdeklődők számára, beleértve a következő napokban nyilvántartásba vett kérelmezőket, a közeljövőben a szükséges ajánlásokat összegyűjtő és a jelöltek választási indulását engedélyező határozatokat, illetve a választás eredményét is. Az ellenzéki előválasztásra 2021. szeptember 18-26. között, második fordulóra október 4-10. között kerül sor. A bővebb menetrendet ide kattintva böngészheti át.