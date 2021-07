Döntetlennel startolt Tokióban a női vízilabda-válogatott

Elek Gábor szövetségi kapitány együttese legközelebb kedden lép pályára Brazília legjobbjai ellen.

A magyar női kézilabda-válogatott 30-29-es vereséget szenvedett a legutóbbi nyári játékokon ezüstérmes francia csapattól a vasárnapi első csoportmérkőzésén a tokiói olimpián. Elek Gábor szövetségi kapitány együttese legközelebb kedden lép pályára Brazília legjobbjai ellen. Női kézilabdatorna, B csoport, 1. forduló: Franciaország-Magyarország 30-29 (15-12) gólszerzők: Zaadi 10, Flippes, Nze Minko 4-4, Coatanea 3, Nocandy, Niakate, Foppa 2-2, Lacrabere, Edwige, Valentini 1-1, illetve Vámos 6, Lukács 5, Háfra 4, Schatzl, Klujber, Szőllösi-Zácsik 3-3, Kisfaludy, Márton 2-2, Tomori 1 lövések/gólok: 48/30, illetve 48/29 gólok hétméteresből: 5/5, illetve 4/6 kiállítások: 4, illetve 3 A mérkőzés elején mindkét oldalon kimaradt egy-egy helyzet, majd Bíró Blanka védett kétszer is bravúrosan, de a franciáknak végül sikerült hamar megszerezni a számukra megnyugtató első gólt, amelyet aztán gyors egymásutánban újabb kettő követett. A következő francia találat hétméteresből született, a magyarok pedig Háfra révén a hatodik percben vették be először a rivális kapuját (4-1). A nagy iramban játszó és keményen védekező franciákkal szemben nem volt könnyű dolga Elek Gábor tanítványainak, de előbb Lukács, majd Kisfaludy is betalált egy percen belül, ezzel egy gólra apadt a különbség (4-3). Bíró újabb védése és Háfra remek egyéni megmozdulása után egyenlítettek a magyarok, de a zártan és hatékonyan védekező franciák hamarosan ismét kétgólos előnybe kerültek, melyből Klujber faragott le egyet nagyszerű távoli lövésével (5-6). Az ellenfél rövid idő alatt két találattal válaszolt, majd ismét jött Lukács, aki szép gólt dobott a jobbszélről, ugyanakkor a franciák ettől nem törtek meg (9-6). A félidő második felében a magyaroknak sikerült valamelyest féken tartani a riválist, sőt, Lukács duplájával 23 perc után egyenlő volt az állás (10-10). A szünetig hátralévő időben Schatzl és Lukács is eredményes volt még, de a franciák sem tétlenkedtek, és két ellentámadásból, valamint egy hétméteresből szerzett góllal végül elérték, hogy a félidőt előnyben zárják (15-12). Térfélcsere után két francia gólra három magyar volt a válasz, Schatzl találata, valamint Vámos két hétméterese után kétgólosra csökkent az ellenfél előnye. Háfra ekkor ismét villant, de a franciák nem akarták túlságosan közel engedni a magukhoz a riválist, így 10 perc után néggyel vezettek (22-18). A zárt kapus mérkőzésen szinte minden taktikai utasítás jól hallható volt, így az is, hogy Elek Gábornak a legtöbbször a védekezéssel volt problémája. A bátran játszó Vámos, valamint Kisfaludy, Schatzl és Háfra góljainak köszönhetően az utolsó 10 perchez érkezve a franciák előnye nem volt megnyugtató, Olivier Krumbholz szövetségi kapitány időt is kért (26-24). Tanítványai ezután megpróbáltak ellépni a magyaroktól, akik azonban jól tartották magukat, hatalmasat küzdöttek, de ez is csak arra volt elég, hogy csekély különbségű vereséget szenvedjenek. Korábban: Svédország-Spanyolország 31-24 (13-9) Orosz olimpiai csapat-Brazília 24-24 (14-12) A csoport állása: 1. Svédország 2 pont (31-24), 2. Franciaország 2 (30-29), 3. Brazília és Orosz Olimpiai Bizottság csapata 1-1 (24-24), 5. Magyarország 0 (29-30), 6. Spanyolország 0 (24-31)