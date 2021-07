Még csak a „papírmunkával” ugyan, de elindult az ellenzéki előválasztás

Már az első nap többen letöltötték és beadták az ellenzéki előválasztáshoz szükséges regisztrációhoz kitöltendő nyilatkozatokat.

Hétfőtől az úgynevezett nyilvántartásba vételi szakasz kezdődött el: a miniszterelnök-jelölteknek, az egyéni képviselőjelölteknek és a jelölőszervezeteknek kell regisztrálniuk. A nyilvántartásba vett „jelölt-jelöltek” számára bő három hét múlva kezdődik majd az első valódi megmérettetés. Augusztus 23-a és szeptember 6-a között ajánlásokat kell gyűjteniük: a miniszterelnök-jelölteknek 20 ezer, az egyéni képviselő-jelölteknek 400 szignót kell majd átadniuk az ellenzéki Országos Választási Irodának (OVI), amelybe a DK, az MSZP, a Momentum, a Jobbik, az Új Világ Néppárt, a Mindenki Magyarországa Mozgalom delegált egy-egy tagot. Az már tudható, hogy miniszterelnök-jelöltként Dobrev Klára (Demokratikus Koalíció), Jakab Péter (Jobbik), Fekete-Győr András (Momentum), Karácsony Gergely (MSZP-Párbeszéd-LMP), Pálinkás József (Új Világ Néppárt) és Márki-Zay Péter (Mindenki Magyarországa mozgalom) száll majd harcba. Az egyéni jelöltek esetében még mindig nem lehet pontosan tudni, melyik pártnak hány saját indulója lesz, mert folyamatosan a tárgyalások. A Jobbik és a DK például már megállapodott arról, hogy a 106 választókerület közül több mint harmincban támogatják a másik jelöltjét. Az LMP is több mint ötven ilyen megállapodást kötött már a Jobbikkal. Mint egy pártvezető lapunk kérdésére fogalmazott, „a végleges jelöltlisták vélhetően csak a regisztrációk leadási határidejének vége előtt pár perccel készülnek el”. – Már az első nap többen letöltötték és beadták az ellenzéki előválasztáshoz szükséges regisztrációhoz kitöltendő nyilatkozatokat – mondta el a Népszavának Szabó Gábor az Országos Előválasztási Bizottság Jobbik által delegált tagja. A testület először szerdai ülésén nézi át a beérkezett dokumentumokat és ha esetleg hiánypótlásra lesz szükség, vagy korrigálni kell egy-egy nyilatkozatot, jelzik az illető indulónak.

Több feltételt is teljesítenie kell annak, aki az ellenzéki előválasztás jelöltjévé szeretne válni.

Minden érintettnek kötelező nyilatkoznia „a képviselőjelölt integritását értékelő és kampánykockázatokat feltáró meghallgatáson” többek között arról, hogy van-e olyan ügye – például korrupciógyanús üzleti tevékenysége, nem fizetett bankhitele –, ami kompromittáló lehet az ellenzéki pártok számára, ha nyilvánosságra kerül. Mint megtudtuk, a pártok maguk szervezik saját jelöltjeik esetében ezeket a meghallgatásokat. A civil jelölteknél az a párt felelős ezért, amelyiknek a frakciójához az adott jelölt csatlakozni szeretne megválasztása esetén. A jelölteknek el kell fogadniuk a közös etikai kódexet, továbbá vagyon-, feddhetetlenségi- és értéknyilatkozatot kell kitölteniük. A vagyonnyilatkozatban azokat az adatokat kell megadniuk, mint a mostani országgyűlési képviselőknek. A feddhetetlenségi nyilatkozat aláírásával a jelölt kijelenti, hogy nincs offshore érdekeltsége és 30 napnál régebbi köztartozása, nem áll büntetett előélethez fűződő hátrány hatálya alatt, az eddig esetleg rábízott közpénzzel, közvagyonnal felelősen gazdálkodott. A jelöltnek vállalnia kell azt is, hogy ha alulmarad az előválasztáson, akkor nem indul el a 2022-es parlamenti választáson. Szintén nyilatkozni kell arról, hogy a jelölt nem volt tagja a pártállami titkosszolgálatnak, nem volt tagja demokratikus jogállamot megdönteni akaró szervezetnek, és tiszteletben tartja az emberi méltóságot – ez utóbbi kitétel néhány jobbikos jelölt korábbi szélsőséges megnyilvánulása miatt feszültséget teremthet. A meghallgatásokról és a nyilatkozatokról egy ellenzéki képviselő azt mondta: – Természetesen egyik párt sem hatóság, nem férnek hozzá különleges adatokhoz, de ma már elég sok nyilvános forrás és adatbázis is elérhető, amivel a jelöltek nyilatkozatainak tartalmát ellenőrizni lehet. Az etikai kódex tartalmazza, hogy a jelölt nem folytat lejárató kampányt riválisaival szemben, a demokratikus értékek megvalósításáért dolgozik, fellép a kormányzati hazugságkampánnyal szemben. Az értéknyilatkozatban a jelöltek vállalják, hogy a jogállamiság, a sajtószabadság, egy igazságos Magyarország helyreállításán fognak dolgozni, a közös kormányprogramot hajtják végre, „nem játszottak össze elvtelen módon a Fidesszel”. Ebben a nyilatkozatban szerepel egy új választási törvény megalkotása – a kétfordulós választás visszaállítása –, valamint a közvetlen elnökválasztás és az ügynökakták megnyitása is. Nyilatkozni kell még emellett arról, hogy a megválasztott képviselő a 2022-2026-os parlamenti ciklus idején nem indul el önkormányzati vagy európai parlamenti választáson és melyik frakcióhoz csatlakozik majd.