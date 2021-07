Hosszú Katinka, Milák Kristóf és Kenderesi Tamás is döntős Tokióban

A magyar női kézilabda-válogatott második csoportmérkőzésén 33-27-re kikapott kedden a braziloktól a tokiói olimpián.

Kikapott a braziloktól a magyar női kézilabda-válogatott, így Elek Gábor szövetségi kapitány együttese két vereséggel áll, s legközelebb csütörtökön lép pályára a címvédő oroszok ellen. Júliusban, a felkészülés részeként kétszer is összecsapott egymással a két válogatott Siófokon, s mindkét edzőmeccset a magyarok nyerték, ez elsőn 34-31, a másodikon 24-23 lett a végeredmény. A tokiói torna első fordulójában a brazilok 24-24-es döntetlent játszottak az oroszokkal, míg Elek Gábor tanítványai 30-29-re kikaptak a franciától. A megsérült csapatkapitány, Kovacsics Anikó helyére Kiss Nikoletta került be a meccskeretbe. Az impozáns, ám teljesen üres Jojogi Nemzeti Sportcsarnokban egy magyar büntetővel kezdődött a találkozó, Klujber lövésével sikerült is megszerezni a vezetést. A brazilok támadásban bizonytalanul kezdtek, a magyarok viszont gyors akciókat vezettek és Schatzl, valamint Lukács góljaival az 5. percre 4-1-re elléptek. A riválistól sokáig csak a 39 éves Do Nascimento tudott eredményes lenni, de amikor Kisfaludyt két percre kiküldték a bírók, De Paula és Araujo is betalált, s ezzel egyenlítettek a brazilok. Támadásban visszaestek a magyarok, Háfra emberelőnyben még ziccert is rontott, Amorim góljával pedig a 10. percben 5-4-re átvette a vezetést az ellenfél. Szucsánszki is kétperces kiállítást kapott, s a brazilok ismét kihasználták létszámfölényüket, kétszer is betalálva 7-4-re elhúztak. Háfra törte meg a hosszú magyar gólszünetet, de a magyar támadások továbbra is akadoztak, sok volt a hiba, kevés az ötlet, Arenhart pedig jól védett. Az újabb brazil gól után időt kért Elek Gábor, s egy-egy kihagyott helyzet után Lukácsnak sikerült is szépítenie. Bíró is hozzátette a magáét a csapat teljesítményhez, többször is bravúrral hárított, de mivel a védekezés összességében nem működött, a brazilok tartották 2-3 gólos előnyüket. Lukács továbbra is hatékony volt a jobbszélen, az ellenfél részéről azonban minden magyar gólra jött a válasz, olykor kettő is, s 14-9-es brazil vezetésnél a magyar szövetségi kapitány másodszor is időt kért. Ez sem használt, sem a támadás, sem a védekezés nem állt össze a magyar oldalon, s Vámos ugyan hetesből betalált, a braziloknál de Paula még a földön fekve is gólt szerzett, az ötgólos hátrányon pedig nem sikerült faragni, sőt, a szünetben 17-11 állt az eredményjelzőn.

A térfélcsere után Janurik állt a magyar kapuba, Amorim negyedik találatával azonban folytatódott a brazil góltermelés, a rivális kénye-kedve szerint alakította ki a ziccereket. Apró gyógyír volt, hogy a másik oldalon is beindult a gólgyártás Szőllösi-Zácsik és Schatzl jóvoltából, Vámos pedig ismét büntetőből volt eredményes, ezzel együtt maradt az 5-6 gólos különbség. A 38. percben kettős emberelőnybe került az Elek-csapat, de a brazilok egy kapott góllal átvészelték ezt az időszakot, majd Araujo cundergóljával visszaállt a hatgólos különbség. A dél-amerikaiak magabiztosan és szenvedélyesen, a magyarok bizonytalanul és tompán játszottak, így Janurik bravúrjai ellenére tovább nőtt a különbség, a 43. percben már hét volt "közte" (23-16). Tomori és Háfra góljaival sikerült kicsit közelebb zárkózni, de a brazilok nem inogtak meg, támadásban továbbra is hatékonyak maradtak, s az utolsó negyedórára fordulva látható volt, hogy csak a győzelmük mértéke lesz a kérdés. Az utolsó percekben a magyarok hetesből sem tudtak betalálni - Vámos hibázott -, a rivális biztosan tartotta előnyét, a vége pedig hatgólos magyar vereség lett. "Nagyon szégyellem magam" - kezdte értékelését Elek Gábor. "Tizennégy átlövés és nyolc betörés kapott góllal nem lehet a továbbjutás szempontjából csoportrangadónak kezelt mérkőzést megvívni. Nagyon sok negatívum volt ebben a mai találkozóban. Edzésen sokat beszélünk bizonyos szarvashibákról, amiket nem szabad elkövetni, és amikor ezek előjönnek, nyilvánvaló, hogy ezek nem a koncentráció legbiztosabb jelei. A hibákat ma terítetten raktuk fel a pályára." Hozzátette: egyelőre tanácstalan, nem tudja, mi volt a gyenge teljesítmény oka. "Azt nyilvánvalóan nem lehet feltételezni a játékosokról, hogy nem akarnak, ezt tegyük is félre. De hogy mitől van bennük ez a gát, az jó kérdés. A kudarc persze közös, az enyém is, a szakmai stábé is" - fogalmazott. "Az biztos, hogy ezzel nagyon nehéz helyzetbe hoztuk magunkat a továbbjutást illetően, vagy talán még annál is nehezebbe" - mondta. Bíró Blanka szerint hiányzott a feszesség a védekezésükből, főleg középen nagyon szétszedték őket a brazilok, és támadásban is nagyon sok volt a hiba. Hogy a csapatkapitány, a hétfőn vállsérülést szenvedett Kovacsics Anikó kiválása mennyire viselte meg a csapatot, a kapus így reagált: "Tegnap edzésen, amikor láttuk a sérülését, akkor mindenki nagyon megijedt, de tudtuk jól, hogy nem segít nekünk, ha most ezen sokat agyalunk. Erre nem lehet fogni a mai vereséget, hiszen végig itt volt velünk, az öltözőben is sokat segített. Úgy gondolom, hogy a pályán kellett volna sokkal, de sokkal többet nyújtanunk ezen a mérkőzésen." A két csapat 18. alkalommal találkozott egymással, két döntetlen és 11 magyar győzelem mellett ez volt az ötödik brazil siker.