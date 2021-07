A világörökség része lett az erdélyi Verespatak

A kaiserslauterni rendőrség szemtanúk jelentkezését várja.

Forró nyomra bukkantak egy Németországban meggyilkolt bejárónő, B. Diána ügyében: egy parkolóház térfigyelő kamerája ugyanis felvette, ahogyan a gyilkosság időpontjában egy rejtélyes férfi bevásárlókocsit tologat, amelyben a rendőrök szerint a nő lepelbe bugyolált holtteste lehetett – írja a Bors . A gyilkosság áldozatául esett asszony holttestét Kaiserslautern egyik félreeső területén találták meg tavaly decemberben . A 48 éves Diána ápolónőként dolgozott Németországban, azonban egészségügyi okok miatt feladni kényszerült hivatását, és tovább állt, bejárónői állást vállalt. Éppen új munkahelyét akarta elfoglalni a csendes kisvárosban, azonban munkaadóihoz sosem jutott el, már csak a holttestére bukkantak rá. Kiderült, a nőt brutálisan meggyilkolták, de a rendőrök eddig hiába kutattak a gyilkos után, pedig 3,6 millió forintnak megfelelő összegű nyomravezetői díjat is felajánlottak. Már akkor is sejtették, hogy az asszonyt valamilyen eszközzel vonszolták a külvárosba, talicskára vagy kézikocsira is gyanakodtak. A helyi rendőrség a bevásárlókocsis felvételt közzétette az interneten is, és kérik, hogy a külön erre a célra létrehozott telefonszámon jelentkezzen az, aki látta a férfit.