Szerdára is harmadfokú figyelmeztetést adtak ki

Kétszáz dollárért, vagyis több mint 60 ezer forintért kínálja a világ hivatalosan is legdrágább sültkrumpliját a manhattani Upper East Side egyik étterme. A Serendipity 3 nevű étterem menüjében szereplő fogás kifejezetten sültkrumplikészítéshez termesztett burgonyából készül. A krumplit előfőzik ecetben és pezsgőben, majd tiszta libazsírban kétszer is kisütik, hogy a külseje ropogós, a belseje krémes legyen. A kisült krumplit meghintik ehető arannyal és szarvasgombás sóval, valamint szarvasgombás olajjal ízesítik. Kristálytányéron szolgálják fel, amelyet egy orchideával és leheletvékony szarvasgombaszeletekkel díszítenek. A sültkrumplihoz kínált mártogatós egy sajtból készülő Mornay-mártás, amelyet ugyancsak szarvasgombával bolondítanak meg. "A fogás igazi sztárja a szarvasgomba" - jegyezte meg Frederick Schoen-Kiewert séf. A Guinness-rekordok szerkesztősége július 13-án ismerte el hivatalosan a világ legdrágább sültkrumplijának az étterem legújabb kreációját. "A Serendipity egy igazán vidám hely. Az emberek ünnepelni jönnek ide, és hogy néha kiszabaduljanak a valóságból" - mondta Joe Calderone kreatív igazgató és séf. Az étterem több világrekorddal is büszkélkedhet már: itt szolgálják fel a világ legdrágább burgerét 295 dollárért, valamint legdrágább fagylaltkelyhét nem kevesebb mint 1000 dollárért. Sok más étteremhez hasonlóan a Serendipity is bezárt a koronavírus-járvány miatti korlátozások idején, és a séfek úgy gondolták, hogy a speciális sültkrumpli meghirdetésével teszik izgalmasabbá az újranyitást. Az ötlet bevált: jelenleg 8-10 hetes várólista van a sültkrumplira.