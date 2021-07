Egyre nagyobb a fejetlenség a diákok oltása körül, máris visszavonták az iskolai igényfelmérést

A korrupció miatt börtönbüntetésre ítélt volt macedón kormányfő öt éve éppen az ottani lehallgatási botrányba bukott bele.

Csaknem két hete, 2021. július 15-én jegyezték be a korrupció miatt hazájában két év börtönre ítélt, Magyarországon azonban menedékjogot kapott Nikola Gruevszki cégét, péceli székhellyel – írja a 24.hu . A cégiratok alapján Gruevszki a I.C.I.C. Kft. nevű társaság ügyvezetője, egyben tulajdonosa is ő. Mint azt a lap írja, a cég főtevékenysége üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, de a listában sok más is szerepel a porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelemtől a vagyonkezelésen keresztül a konferenciaszervezésig. Érdekesség, hogy mindenki úgy tudja, Gruevszki Magyarországon él, tartózkodási helyeként azonban egy skopjei (Észak-Macedónia fővárosa) címet adtak meg, a kézbesítési megbízott pedig Hornyik Katalin belvárosi ügyvéd lett. A portál megjegyzi, hogy egyes információk szerint mindeddig a volt kormányfő Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek adott tanácsokat. Nikola Gruevszki legutóbb idén márciusban került középpontba, amikor a Népszava is megírta: Németországban a magyar kormány ottani „lobbistája”, Tobias Zech, a Bajor Keresztényszociális Unió parlamenti képviselője lemondott mandátumáról és minden pártban betöltött tisztségéről, mert kiderült, hogy tanácsadó cége 2016-ban aktívan közreműködött Nikola Gruevszki pártjának, a macedón konzervatív VMRO-DPMNE-nek a választási kampányában. Emellett Zech Bundestag-képviselőként is részt vett az egykori macedón kormányfő kampányrendezvényén, ahol buzdító beszédet tartott. A Népszava egyébként már a kezdetektől beszámolt a Gruevszki-ügyről. A balkáni politikus ellen még 2018 novemberében adtak ki elfogatóparancsot a hivatalosan ma már Észak-Macedóniának nevezett országban, mert Gruevszki nem jelent meg a börtönben, hogy megkezdje kétéves büntetésének a letöltését. A volt miniszterelnököt ezen év májusában ítélték el, hivatali visszaélés miatt. Az ítélet szerint Gruevszki miniszterelnökként befolyást gyakorolt egy páncélozott Mercedes beszerzésére kiírt pályázat kimenetelére, és a győztesnek kihirdetett autókereskedő utólag jutalékot fizetett neki, illetve ő maga személyes használatra is igénybe vette a luxusautót. A 600 ezer euró, akkori árfolyamon közel 200 millió forint értékű Mercedes megvásárlására 2015-ben derült fény. Az elfogatóparancs kiadása után a sajtóhírek nyomán maga Gruevszki jelentette be a Facebook-oldalán: Budapesten bujkál és menedékjogot kér Magyarországon, akkori állítása szerint azért, mert számtalan halálos fenyegetést kapott és félti az életét, ezért fordult a magyar hatóságokhoz. Néhány nap múlva ugyancsak a macedón politikus közölte, megkapta Magyarországtól a menedékjogot . A lépés hatalmas nemzetközi és hazai botrányt keltett, de végül a magyar kormányra nézve eddig nem voltak jelentős következményei, sőt, Nikolai Gruevszki a 2019-es önkormányzati választáson még szavazhatott is Budapest V. kerületében , lakcím nélkül, de V. kerületi lakcímkártyával rendelkezőként. Gruevszkiről megírtuk továbbá, hogy Észak-Macedóniában megfosztották pártja tiszteletbeli elnöki tisztségétől is. A politikus 2003 és 2017 között volt a VMRO DPMNE párt elnöke, a hatalom központosításával és autoriter vezetői stílussal ebben a tisztségében, és 2006 és 2016 között miniszterelnöki tisztségében is vádolták. A politikus ráadásul a macedóniai voksolást megnyerte a jobboldali VMRO-DPMNE párttal, de nem tudott kormányt alakítani. Fény derült ugyanis arra, hogy a párt egy sor törvénytelenséget követett el: mintegy 20 ezer közéleti személyiséget hallgatott le , önkényes intézkedések sorával irányította az országot, kis híján polgárháborúba sodorta a balkáni államot.