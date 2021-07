Lelátón verekedett az Eb-meccsen, most a bíróság előtt kell felelnie tettéért az agresszív "drukkernek"

Pénteken már zöld utat is adhat a Nemzeti Választási Bizottság a kormány népszavazási beadványainak.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) honlapján olvasható tájékoztatás szerint pénteken délelőtt határoz a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) a kormány egy hete, július 21- én benyújtott, gyermekvédelminek titulált országos népszavazási kezdeményezésének öt kérdéséről. Július 30-án 11 órától azonban nemcsak a kormány beadványairól tárgyal a testület, hanem további hét, korábban benyújtott kezdeményezés sorsáról is döntést hoz, ám ezek között nem találni Karácsony Gergely beadványait. Ennek magyarázataként lapunk kérdéseire az NVI-NVB közös választ küldött, amiben azt hangsúlyozzák, hogy a népszavazási törvény alapján részben eltérő eljárásrendet kell követni, ha a kérdéseket egy választópolgár nyújtotta be, ahhoz képest, amikor a kormány a kezdeményező. Ha egy választópolgár, mint a főpolgármester ad be kérdéseket, akkor az NVI a benyújtást követően öt napon belül formai vizsgálatnak veti alá a beadványt. Ennek keretében ellenőrzik a kezdeményező személyes adatait, megvizsgálják azt is, valós személyek írták-e alá támogatóként a benyújtott dokumentumot. Azt is megnézik, hogy nincsenek-e már beadva azonos tartalmú kérdések, s hogy azok megfogalmazása nem ütközik-e alkotmányos alapelvekkel. A Népszavának küldött válaszból kiderül, hogy „A Karácsony Gergely által benyújtott kérdések esetében az NVI nevesített vizsgálata” július 26-án, hétfőn zárult le, vagyis annyi már biztos, hogy az ő öt kérdése is a Nemzeti Választási Bizottság elé kerül, csak nem tudni mikor. A két - szinte órára egyszerre beadott - népszavazási kérdéssor különböző időpontban történő tárgyalásának indoklása azzal folytatódik, hogy a formai vizsgálat miatt kicsúsztak a(z) - egyébként a bizottsági elnök által megadott - határidőből. Az ülés tervezett időpontja előtt öt nappal ugyanis meg kell küldeni az NVB tagjainak a meghívót, a napirendhez kapcsolódó iratokat, sőt a határozati javaslatokat is, tehát a meghívók már kimentek, mire a Karácsony-féle kérdéseket rendben találták. Mivel pedig az NVB elnökének a benyújtástól számított 60 napon belül kell csak összehívni a testületet, az is elképzelhető, hogy csak szeptember közepén (szeptember 17-én) döntenek Karácsony kérdéseinek sorsáról.