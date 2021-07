Világháborús bombát hatástalanítanak csütörtökön Angyalföldön, a környéket kiürítik

A legfőbb ügyész szerint a rendőrség megalapozatlanul zárta le az eljárást, ugyanakkor bizonygatta: a nyomozók pártatlanok és elfogulatlanok.

Felülvizsgáltam a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságon kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt folytatott büntetőügyben a nyomozó hatóság 2021. május 24-én meghozott eljárást megszüntető határozatát, a megelőző eljárással együtt – válaszolta Polt Péter legfőbb ügyész szerdán Vadai Ágnes (DK) országgyűlési képviselő két héttel ezelőtt benyújtott írásbeli kérdésére. A levelezés az ügyészségi portálon olvasható. Az ellenzéki képviselő levelében emlékeztetett: először februárban fordult a legfőbb ügyészhez az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) fenntartásában működő kalocsai speciális gyermekotthonban történtek, a gyermekekkel szemben állítólag folytatott bántalmazás, megalázó bánásmód, kínzás és terror ügyében. Ezeket, mint írta megerősítették korábbi ottani gondozottak, név nélkül nyilatkozó jobb érzésű nevelők, végül egy részüket az ügyben – képviselői közbenjárásra – indított ombudsmani vizsgálatról szóló jelentés is. Vadai Ágnes felsorolta mindazokat a szörnyűségeket, amelyről a Népszava is beszámolt a 24.hu felkavaró cikke nyomán még tavaly augusztusban. Az egyik volt lakó, Rostás Krisztián egy nevelő szadista módszereiről számolt be, akinek kínzását állítása szerint ő maga is elszenvedte. Mint mondta, vele is megtörtént, hogy a nevelő „poénből” a heréit rugdosta, mintha egy autó gázpedálját nyomogatná. Más esetben pedig csípőfogóval tekergette a mellbimbóit.