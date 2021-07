Háborús bűncselekmények elkövetésével vádolja Izraelt és a Hamászt egy jogvédő szervezet

Hetedik napja folyamatosan esik az új megbetegedések száma, ezért hétfőn a kétszer oltottak előtt megnyitják a határokat és elismerik az EU tagországaiban és az Egyesült Államokban beadott oltásokat is.

Valóságos eufóriában tört ki a vakációra kiéhezett lakosság, a turisztikai-vendéglátóipari szakma, nem is beszélve az ürességtől kongó brit repülőterekről, a hír hallatán, hogy magyar idő szerint hétfő hajnali öt órától megnyitják a határokat az Európai Unióból és az Egyesült Államokból érkező, kétszer beoltott személyek számára. Az ezen országokból hazatérő, duplán oltott briteknek már múlt hét óta nem kell tíz napot karanténban elfecsérelniük az életükből. A nagyon várt nyitás több más országra is vonatkozhat a nem túl távoli jövőben. A korlátozások július 19-i angliai feloldását követő újabb enyhítés mögött az a nem várt, de örvendetes tény áll, hogy hetedik napja folyamatosan esik az új megbetegedések száma, egy hét alatt a felére csökkenve: 23.511-en fertőződtek és 131-en haltak meg. Ez ugyan március óta a legmagasabb arány, de sokkal jobb a korábbi adatoknál.

A rövidesen életbe lépő terv értelmében a brit kormány először ismeri el hivatalosan az EU tagországaiban és az Egyesült Államokban beadott oltásokat, beleértve az Unió digitális Covid-19 igazolását.

A könnyítés kezdetben csak Angliára vonatkozik, de a tartományok várhatóan hamarosan csatlakoznak a rendszerhez, különösen, ha elolvassák a World Travel and Tourism Council utazási világszervezetnek a The Times napilapban is említett statisztikáját, mely szerint a gazdaság napi 639 millió fontot, 270 milliárd forintot veszít a turizmus kiesésén. Az átoltottság ellenőrzésére a jegy- és poggyászkezeléskor kerül sor, mentesítve így a brit határőrséget a rá nehezedő extra nyomás alól. A felszabadulás jegyében újabb országok, köztük Olaszország, Németország, Kanada és Franciaország kerülnek a sárga kockázati listára, ahonnan az utazók vakcinációs helyzetüktől függetlenül is karanténkötelezettség nélkül érkezhetnek meg Angliába. Az újonnan beköszöntött szigetországi optimizmus meghökkentő fejleményeket produkál. A múlt év március 23-i első vesztegzár "szellemi atyjának" tekintett Neil Ferguson, a londoni Imperial College professzora, aki még a napokban is 100-200 ezer új megbetegedést jelzett előre a nyitás következtében, most ünnepélyesen bejelentette,

„szeptember végére, októberre magunk mögött tudhatjuk a pandémiát, noha a Covid nem tűnik el az életünkből és még követel emberéleteket”.

Boris Johnson ismételten óvatosságra intette a lakosságot, fontosnak nevezve, hogy az emberek ne bízzák el magukat. A kormányfő figyelmeztetett, a vészhelyzeti szigorítások könnyítésének hatása „még nem egyértelmű". A konzervatív vezető derűlátását az IMF prognózisa csak fokozta. A Nemzetközi Valutaalap az "oltóanyag-hozzáférhetőségnek és az ahhoz nyújtott politikai támogatásnak" tulajdonítja, hogy az Egyesült Királyság ebben az évben az Egyesült Államokkal holtversenyban a leggyorsabban, 7 százalékkal fejlődő gazdasággal dicsekedhet. A politikai megalapozás jó példáját nyújtotta Michael Gove, a kabinetiroda vezetője, aki "önző cselekedetnek" nevezte a vakcina visszautasítását. A kormány annak ellenére fog ragaszkodni az oltási igazolvány bevezetésének és nagy tömegeket érintő események, mint popkoncertek és futballmeccsek látogatásának, illetve az egyetemi életben való személyes részvétel feltételéül szabásához, hogy ez megosztja a Konzervatív Pártot. Úgy látszik, a brit ifjúságot megérintette a fenyegetés, mert immár a 18-20 év közöttiek 70 százaléka fogadta el az oltásra való behívást.