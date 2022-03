Újra a címlapokon a brit bulibotrány

Az Ukrajna elleni orosz invázió február 24-i kezdete óta először kell Boris Johnson kormányfőnek megosztania a figyelmét a konfliktus megoldására tett nemzetközi erőfeszítései és a partygate-botrány között.

A Metropolitan Police kedden jelentette be, hogy első menetben húsz olyan politikai szereplőre vet ki pénzbüntetést, akik a 2020. május 20-a és 2021. április 16-a között rendezett bulikon való részvételükkel megsértették a (maguk által elrendelt) Covid-korlátozásokat. A fővárosi rendőrség nem nevezte meg a fülön csípetteket, a meghatározott összegű pénzbírságról szóló döntést az illetékes Criminal Records Office-hoz küldte át, innen kerülnek majd az értesítések az érintettekhez.

Rendőrségi vezetők egyértelműsítették, hogy további büntetések kiszabása várható, de „jelentős mennyiségű” bizonyítékon kell még átrágniuk magukat. A nyomozók azt is leszögezték, hogy továbbra sem fognak egyetlen személyt sem megnevezni. A Downing Street vállalta azonban, hogy nyilvánosságra hozza, ha és amennyiben Boris Johnsont is vétkesnek találják a detektívek a szociális távolságtartásra vonatkozó törvény megsértésében. Ugyanígy a nyilvánosság elé fog állni adott esetben Rishi Sunak pénzügyminiszter és várhatóan Simon Case, a köztisztviselői kar vezetője is.

Ahogy ezt a szerda déli miniszterelnöki interpellációs félóra is igazolta, Boris Johnson ismét aggódhat a partygate-tel és saját jövőjével kapcsolatos kérdések miatt. Sir Keir Starmer, az ellenzék vezére hangsúlyozta, hogy a rendőrség következtetése alapján kiterjedt törvénysértések történtek a kormányzati negyedben, így Johnson múlt év végi állásfoglalásai során félrevezette a parlamentet. Magas rangú konzervatív képviselők szerint a kormányfőnek akkor sem kellene távoznia pozíciójából, ha ő is kézhez kapna büntető cédulát. Johnson szövetségesei Volodimir Zelenszkij szavaival érvelnek. Úgy gondolják, hogy az ukrán államfő elismerő szavai Johnsonról és a brit támogatásról annak bizonyítékai, hogy a tory politikus eleget tesz a kihívásoknak és az a vezető, akire a szigetországnak szüksége van.

A honatyáknak, de talán az egész közvéleménynek a partygate-hez való hozzáállása enyhült az ukrán háború és belpolitikai szinten a fokozódó megélhetési válság árnyékában. A hivatali rezidencia lakója nagyobb bajba kerülhet, ha a rendőrségi vizsgálat lezárása után teljes terjedelmében nyilvánosságra kerül ő független, Sue Gray vezető köztisztviselő által összeállított jelentés megállapítja, hogy kollégái felhívták Johnson figyelmét a rendezvények munkahelyi jellegére és veszélyességére. E szerint a forgatókönyv szerint legalábbis „takarékosan bánt az igazsággal” a parlamentben, így a szabályok értelmében le kellene mondania. A végső szót a szavazók fogják kimondani május elején, a részleges önkormányzati választások során.