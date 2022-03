Putyin háborúja veszélyezteti a 3-as metró felújítását

Oroszország ukrajnai inváziója miatt bizonytalanná vált az M3-as vonal rekonstrukciójának befejezése.

Az alagútfelújításra – beleértve a biztosítóberendezés és a gyengeáramú rendszer rekonstrukcióját is – 2017-ben 47,8 milliárd forintért vállalkozó Swietelsky Vasúttechnika Kft. már jelezte, hogy a szomszédban dúló háború jelentősen akadályozza a munka folytatását. A Népszava információi szerint a legfőbb gondot az építőipari cég által nagy számban alkalmazott ukrán munkavállalók hazatérése jelenti, hiszen nincs kivel pótolni a kieső dolgozókat. De komoly problémát jelent az akadozó alapanyag- és alkatrészellátás is. A Swietelskyt hiába kerestük kérdéseinkkel.

A cég egyelőre csak szóban jelezte az akadályoztatást, de felhívta a figyelmet, hogy ez várhatóan a határidő módosítását és a költségek növekedését vonja maga után. A Klinikák, a Corvin-negyed és a Kálvin tér megállók májusi átadását mindez nem veszélyezteti, de a jövő júniusi projektzárás veszélybe kerülhet. Az unió vélhetőleg elfogadná a hosszabbítási kérelmet a háborús helyzetre hivatkozva, így a támogatás elvesztésétől nem kell tartani. A fővárosiaknak azonban továbbra is pótlóbuszokon kellene zötykölődniük. és az is kérdéses, hogy a BKV miből fizeti majd ki a háborús-felárat. Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója nem tart attól, hogy ne tudnák határidőre befejezni az M3-as metróvonal rekonstrukcióját.

A szerelvények kapcsán is vannak nehézségek, de a BKV nem készül szerződésbontásra az M3-as metrókocsikat gyártó orosz Metrovagonmassal (MVM). A vételárat már kifizették, így csak veszíthetnének ezzel. Alkatrész azonban azóta se jön és az orosz cég az uniós pénzügyi szankciók miatt nem tudja meghosszabbítani a bankgaranciákat sem. Éppen ezért a BKV elkezdte ezek lehívását: eddig 6 garanciát hívtak le 1,698 millió euró értékben. Májusban lejár újabb 13 darab 3,68 millió euró értékben a szállítói szerződésben vállalt összesen 41 darab 10,96 millió eurós bankgaranciából. Bolla Tibor nem tagadta, hogy a teljes összeg lehívása sem fedezné a korábban jelzett garanciális hibák javításának költségét. Állítása szerint 2022-ig végéig elegendő alkatrész áll rendelkezésre a metrókocsikhoz, de azt nem árulták el, hogy hol is van akkora raktár, ahol ezeket tárolnák. Az utángyártáshoz ugyan továbbra sincs itt a teljes dokumentáció, de a szükséges információk rendelkezésre állnak.

Takács Péter vasúti üzemeltetési vezérigazgató-helyettes szerint ennél nagyobb gond, ha a különböző szoftvereket frissíteni kell majd, ehhez ugyanis különféle szerzői jogok kapcsolódnak. (A szerelvényeket vezérlő számítógép szintén orosz gyártmány.)

A szerződés ellehetetlenüléséről Héri József metró üzemigazgató a Népszava kérdésére azt válaszolta, hogy a szállítói szerződésnek ma már csak garanciális része él, az általános jótállás ugyanis lejárt. A garanciális javításokat most ugyan felfüggesztették, de az orosz cég vezetője a múlt héten is elmondta, hogy amint lehetőségük adódik rá, folytatják a teljesítést. Héri arra nem tudott választ adni, hogy erre mikor nyílik alkalom. De ha időközben a BKV lehívja az összes bankgaranciát, az MVM bizonyosan nem teljesít.

Teljesen leállt az erősen rozsdásodó – eddig az orosz fél garanciális vállalásaként végzett – padlólemezek cseréje is. Ezeket eddig is BKV leányvállalata végezte az orosz fél megrendelésére és költéségére. Most ilyen megrendelés nem érkezik, mint ahogy a fizetni sem tud az MVM – ismerte el a Népszava kérdésére Héri József, de mint mondta, az oroszok „keresik azt az utat, hogy milyen módon tudnának az elvégzett munkáért fizetni”. A rozsdásodás szerinte évek múltán érheti el azt a szintet, hogy gondot jelentsen az üzemeltetésben. Arra a kérdésre, miszerint előfordulhat-e, hogy néhány év múlva a fővárosnak ismét metrókocsikat kell venni a rozsdásodás, a ki nem javított garanciális hibák, illetve a hiányzó alkatrész okán használhatatlanná váló 69 milliárdért vásárolt orosz járművek helyett, Héri azt válaszolta: egész biztosan nem állhat elő ez a helyzet. 4-5 év elég idő arra, hogy minden olyan kritikus dolgot ki tudjanak váltani, ami ezt a helyzetet előidézné.