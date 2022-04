Túszokat vihettek el az oroszok Csernobilból, Volodimir Zelenszkij szerint árulók voltak az ukrán vezetésben

Borisz Gudziak ukrán katolikus püspök szerint ha az oroszok leigázzák Ukrajnát, a vallásszabadság is veszélybe kerül.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtök esti videóüzenetében, amelyet ismét az ország lakosságához intézett, azt mondta, a hadihelyzet az ország keleti és déli részén továbbra is nehéz. Az orosz erők nemcsak a Donbasz régiónál, hanem Mariupol város körül is csapatösszevonást hajtanak végre, az elvonulás máshonnan csak taktika volt. Az elnök bejelentette, hogy felmentette a nemzetbiztonsági szolgálat két magas rangú tagját, mert szerinte árulók. „Nincs most időm foglalkozni minden árulóval, de mind el fogják nyerni büntetésüket” - jelentette ki. A Reuters hírügynökség megjegyezte, hogy a háború kezdete óta ez volt az első ismertté vált belső konfliktus az ukrán vezetésen belül.

Több ukrán vezető tisztségviselő kijelentette csütörtök este, az orosz erők úgy hagyták el a csernobili atomerőmű térségét, hogy túszokat vittek magukkal. Az Enerhoatom állami atomipari vállalat saját alkalmazottaira hivatkozva azt állítja, hogy az oroszok az ukrán nemzeti gárda azon tagjait vitték el túsznak, akiket már február 24-e óta fogva tartottak ott. Azt nem tudták megmondani, hogy hány ilyen gárdista van.

Az amerikai védelmi minisztérium arra figyelmeztetett csütörtökön, hogy az orosz erők kelet-ukrajnai összevonása és az ottani szilaj ukrán ellenállás a háború elhúzódását vetíti előre. John Kirby szóvivő szerint ennélfogva a háború nem csak hetekig, hanem sokkal tovább tarthat.

A legmagasabb rangú ukrán katolikus püspök, Borisz Gudziak érsek egy csütörtöki virtuális konferencián arra figyelmeztetett, hogy ha Oroszországnak a háborúban sikerül leigáznia Ukrajnát, akkor fel fogja számolni az ország vallási kisebbségeinek szabad hitéletét. Szerinte a katolikusok, a moszkvai pátriárkától elszakadt, majd a konstantinápolyi ökumenikus pátriárka fennhatósága alá került ortodoxok és a muszlim krími tatárok vannak veszélyben. Beszélt arról is, hogy jelentések szerint a megszálló orosz erők megrongáltak két holokausztemlékművet, valamint arról, hogy szerinte Oroszország hamisan nevezi Ukrajnát náci államnak. Állításának alátámasztására azt mondta, az oroszok, amikor csak megszállták Ukrajnát az elmúlt 250 évben, mindig „megfojtották” a katolikusokat. A muszlimokat illetően szerinte a krími tatárok hitélete van veszélyben, ők már eddig is szenvedtek azóta, hogy Oroszország 2014-ben annektálta a félszigetet - mondta.

Gudziak az egyesült államokbeli Philadelphia ukrán katolikus érsekségének vezetője és az ukrajnai Lviv (Lemberg) katolikus egyetemének rektora, de ő a felelős a kijevi székhelyű ukrajnai görög katolikus egyház külkapcsolataiért is. A konferenciát a washingtoni Georgetown Egyetemen működő Kezdeményezés a Katolikus Közösségi Gondolkodásért és Közéletért nevű mozgalom szervezte meg.

A Nemzetközi Vallásszabadság Amerikai Bizottsága nevű intézmény a hónap elején megállapította, a vallásszabadság elleni, a Krímben és a szakadár kelet-ukrajnai területeken tapasztalható orosz agresszió arra utal, hogy ez lesz a sorsa azoknak a területeknek is, amelyeket Oroszország még bekebelez Ukrajnában - jegyezte meg az AP hírügynökség.