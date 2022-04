Márki-Zay a szegedi Csillag börtönt ajánlotta Orbánnak, a miniszterelnök szerint a Fidesz nehezített pályán kénytelen részt venni a választáson

Márki-Zay Péter egy csillagot tud Orbán figyelmébe ajánlani: a szegedi Csillag börtönt – utalt az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltje Orbán Viktor március 15-ei beszédére, amelyben a miniszterelnök az esélyek kapcsán azt mondta, soha ilyen jól még nem állt a Fidesz csillaga. Márki-Zay pénteken Örkényben és Budaörsön tartott utcafórumot, ahol megismételte, hogy győzelmük esetén az új parlament első dolga lesz csatlakozni az Európai Ügyészséghez, mert szerinte a Fidesz egy bűnszervezet.

Csillagokból kiolvasott optimizmusát pénteken Székesfehérváron is elmondta Orbán Viktor, a két helyi fideszes jelölt, Törő Gábor és Vargha Tamás támogatására tartott rendezvényen, ugyanakkor figyelmeztetett, hogy az utolsó három napban sem szabad hátradőlniük. A főtéren tartott nagygyűlésen nagyjából 1500 ember előtt egyebek közt megismételte azt a többször cáfolt kormányzati állítást, hogy ha az ellenzék nyerne, azonnal elkezdenének fegyvereket szállítani Ukrajnába, és elzárnák a orosz gázcsapot.

A 12. éve szinte teljhatalmon lévő Orbán komoly veszélyként beszélt arról, hogy az ellenzék - amelynek vezetője szerinte továbbra is Gyurcsány Ferenc - csalásra készül, mert “több millió ember adatait gyűjtik össze” és aztán telefonálnak nekik. Orbán ezért úgy látja, a Fidesz “nehezített pályán” kénytelen részt venni a választásokon. Megjegyzése azért is érdekes, mert valójában a pálya az ellenzéknek nehezített, hiszen a kampánypénzektől kezdve az állami médián át a választási szabályokig minden a Fideszt segíti. Orbán Viktort mindenesetre – szokás szerint – gondosan elszeparálták az emberektől, illetve a sajtó munkatársaitól is, sem kérdezni, sem közel kerülni nem lehetett hozzá.

Márki-Zay budaörsi utcafórumának közelében nem voltak rendőrök, a jelöltet kettő biztonsági őrnek tetsző civilruhás férfi kísérte, akik tisztes távolból figyelték még azt is, hogy hívei körbeállják és ölelgetik a “védett személyt”. Márki-Zay a helyi ellenzéki jelölt, Szél Bernadett fórumán, a mintegy hetven egybegyűlt előtt közölte, hogy “itt állunk a győzelem kapujában, tessék átmenni rajta”. A Fidesz és a saját méréseikre hivatkozva azt állította, hogy fej-fej mellett áll a két nagy tömb. Az ellenzéki közös miniszterelnök-jelölt szégyennek nevezte Orbánt, amiért nemcsak Magyarországot, de az Uniót és a NATO-t is elárulta azzal, hogy Putyin oldalára állt, és korábban körözött bűnözőket és iszlamista terroristákat engedett be letelepedési kötvénnyel az országba, továbbá Budapestre telepítette az orosz “kémbankot”. Az ellenzék egyébként szombaton délután fél hattól a budapesti Madách téren tartja kampányzáró nagygyűlését.