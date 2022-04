„Van egy rokonom, meleg. És Márki-Zayra szavaz, mert a Márki-Zay háborút akar, de őt nem viszik el, mert aki meleg, az nem lehet katona”

Az ormánsági aprófalvakban verhetetlennek látszik a Fidesz. A kormánymédiából tájékozódó választók megingathatatlanok abban, hogy a Fidesz mindent jól csinál, és akkor is emberséges, amikor migráns- és melegellenes.

Akivel a faluban beszélgetek, az mind a Fideszre szavaz. Én is mondom nekik, hogy a Fideszre szavazzanak. A testvéremnek is mondtam. A Fidesz nagyon jó.

Ekképp fogalmazott Juhász Mária, miközben a nehezen mozgó, 75 esztendős asszony a dél-baranyai Szaporca főutcáján bot helyett is használt bevásárlókocsiját a szavazóhelyiség felé tolta. Amikor arról kérdeztem, miért jó a Fidesz, azt felelte: „mert emberséges”. Felvetettem neki, hogy épp a Fidesz osztotta meg az országot és ugratta egymásnak az embereket, de ő nem így látta, amikor meg a migránsok elleni hangulatkeltést hoztam szóba, így reagált: - Semmi keresnivalójuk sincs itt a migránsoknak, nekem azt tanították, hogy mindenki ott arasson, ahol vetett is. Ők itt nem vetettek. És az ukránok is menjenek minél hamarabb el innen! Ők amúgy is nagyon utálják a magyarokat.

- Ezek szerint ön oroszpárti a háborúban…

Juhász Mária egykor a Dunai Vasműben adminisztrátorként dolgozott, nyugdíj után viszont hazajött szülőfalujába, Szaporcára, majd egy ideig kijárt Ausztriába, ahol háziápoló volt. Egyetlen lányával és unokáival nagyon rossz a viszonya, nincs is velük semmiféle kapcsolata. Míg erről beszélt rágyújtott, és élvezettel szívta mélyre a füstöt.

- Legalább hamarabb meghalok – legyintett nevetve. - Éjszaka az oxigénpalack kell, napközben meg a cigaretta. Szóval azért szavazok a Fideszre, mert emberségesek. – A melegek nem így látják – jegyeztem meg. – Nézze, arra semmi szükség nincs, hogy az iskolában a gyerekeknek a szexről beszéljenek. Régen se beszéltek a gyerekeknek erről. Nekem, amikor megjött a menstruációm, azt se tudtam, mi történt velem.

- És ez így jó volt?

- Akkor így volt jó, nem beszéltek róla. Most meg mindenki erről beszél. Van egy rokonom, férfi, elmondta, hogy ő meleg. És hogy ő Márki-Zayra szavaz, mert a Márki háborút akar, de őt nem viszik el, mert aki meleg, az nem lehet katona.

Az ormánsági aprófalvakban a pártszimpátiáról kérdezősködve leggyakrabban efféle válaszokat kapunk. Vasárnap délelőtt és pár nappal korábban több ormánsági faluban is jártunk. Cúnban, Lúzsokon, Kóróson, Piskón, Sámodon, Vejtin és Zalátán a tapasztaltak alapján a kormánypárti szavazók vannak túlnyomó többségben. A válaszadók a kormánypárti rádióból és tévéből szerzik be az információikat, és szavaikból visszaköszönnek az ott ismételt politikai frázisok.

A 180 lelkes Cún községben élő Pukler Gyulát akkor szólítottam meg, amikor biciklijén Kémesről hazafelé tartott. Kenyérért kerekezett el a szomszéd faluba:

- Nálunk a Fideszre szavaznak – mondta a 60 esztendős, egyedül élő, vékony, barátságos férfi, majd a „miért” kérdésre így folytatta: - A közmunkáért. Most emelték is a bért. Ez nagyon jó.

Pukler nem is emlékszik, mikor volt utoljára valamilyen cégnél állása, a nyolc osztályt végzett, szakmátlan férfinak emberöltő óta a közmunka ad megélhetést, és nagyon hálás, hogy most már csaknem 100 ezret kap kézhez.

A cúni Peti Adél is dicsérte az Orbán-kormányt. Az egyik pécsi gyárban betanított munkáskánt dolgozó, egyedül élő, 60 éves asszony így beszélt:

Körbemutatok, hogy Cúnon ez annyira nem látszik. A faluban sok ház áldatlan állapotban van, roppant gerincű, horpadt tetejű, vakoltja hullt, leszakadt redőnyű, bedőlt kerítésű épületek sorakoznak, számos közülük lakatlan is már. Az asszony nem vitatta ezt, ennek ellenére ragaszkodott ahhoz, hogy a fejlődés jól látható. Megemlítettem, hogy nőtt az ország államadóssága, de ő mintha nem is hallotta volna.

- Ezek szerint ön mindent elhisz, amit a rádióban hall. Azt is, hogy félni kell a gyerekek átoperálásától…- faggattam tovább.

- Igen, elhiszem – bólintott rá -, undorító, amit az ellenzék akar.

- Ezt csak a kormány állítja az ellenzékről – próbáltam „átállítani”.

- Amit a kormány mond, az igaz.

- Azért, mert a kormány mondja?

- Azért.

Cún egyébként annyit mindenképp fejlődött, hogy állami támogatásból szépen felújították a polgármesteri hivatalt, és új játszóterek is kapott a falu. Volt korábban is játszótere Cúnnak, azt 2010-es évek elején ácsolták, 10,5 millióért. Uniós támogatásból finanszírozták volna a játékokat, ám az EU csalás elleni hivatala megállapította, hogy a beruházás durván, 3-4-szeresen túlárazták, ezért nem folyósították a pályázaton elnyert pénzt. Akkor 140, fajátszóteret építő magyar falu járt hasonlóan, kiderült, hogy Fidesz-közeli cégek nyúlták le a pénzt, ezért a kormány gyorsan kiegyenlítette a falvak 1,8 milliárd forintos játszótér-számláját. Ám a cúni játszótér nemcsak túl volt árazva, de alig tíz év elteltével életveszélyessé vált, ezért le kellett bontani. Romjai ott láthatók a faluház mögött. Amikor lefotóztuk a maradványokat, megjelent a település fideszes polgármestere, Döme Szilárd, és számon kérte, hogy erre nem volt engedélyünk. Megnyugtattam, hogy erre nem is kell. Vitáztunk kicsit, aztán elköszöntünk egymástól.

Baranyahídvég főutcáján Popovics József és keresztanyja, Erzsébet a mozgó boltra várt. Ezt kihasználva szólítottuk meg őket:

- A Fidesz nagyon jó – mondta az epileptikus panaszai miatt leszázalékolt, 41 éves férfi.

- Miért – kérdeztem őt is.

- Mert jó.

- De miért?

- Mert jót akar.

Az 56 éves Erzsébet közbeszólt:

- Van közmunka. Én boltban dolgoztam, de lerokkantottak. Annyi pénzből nem tudnék megélni, de felvettek közmunkásnak, így már jó. Meg azért is jó a Fidesz, mert az ellenzék háborút akar.

Nem volt esélyem arról meggyőzni Erzsébetet, hogy az ellenzék sem akar háborút, és hogy a NATO fegyvereit az Orbán-kormány is keresztül engedi az országon Ukrajna felé. De az egész úton egyetlen Fidesz-hívőt sem lehetett még csak megingatni sem a kormánymédiából szerzett fals hírek igazságtartalmáról. Huszonöt emberrel beszélgetve nem találkoztam ellenzékre szavazó ormánságival. Ez nem lepett meg, hisz ezekben a kisfalvakban a Fidesz-KDNP 2018-ban is begyűjtötte a voksok 70-80 százalékát. Akkor az ormánsági falvak körzetében, a Baranya 4-esben, Nagy Csaba nyert, most is az 52 éves építőmérnök esélyes, az ellenzéki összefogás DK-s jelöltje, az 57 esztendős szociálpedagógus, Szarkándi Lajosné ellen. A körzet hat városából négyben, Sásdon, Sellyén, Szentlőrincen és Szigetváron – várhatóan – többen szavaznak az ellenzékre, a 168 falu azonban mozdíthatatlan bázisa a kormánynak.

Járva e falvakat, csak egy valaki vallotta be, hogy nem a kormánypártokat ikszeli be. Ő egy 41 éves, cúni férfi volt, aki két akita kutyát sétáltatott a hópelyheket sodró, kutyahideg szélben.

- A kétfarkúakra szavazok – jelentette ki, mosolyogva.

- Viccel – intettem a két mutatós és jómodorú, japán kutya felé.

- Nem, tényleg rájuk szavazok – bólintott a nevét nem adó, és elmondása szerint bitcoin-ügyletekből élő férfi. – Egyik pártban sem bízok, aki már volt hatalmon, mindegyik csak magára gondol. A kétfarkúak nem jutnak be, de nem izgat. Van már Európában olyan viccpárt, ami bejutott a parlamentbe, ez is bejut majd legközelebb, meglátja.

- Most arra vagyunk kíváncsiak, hogy ma ki fog nyerni.

- Nem érdekel – legyintett, és tovább sétált a széllel szemben.