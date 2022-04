Hat embert öltek meg egy lövöldözés során Sacrammento belvárosában (videók)

Egyelőre tisztázatlan, hogy mi történt, azonban úgy tűnik, nem terrorcselekmény áll a háttérben.

Hat ember meghalt és legalább kilenc másik megsebesült egy lövöldözésben a kaliforniai Sacramento belvárosában vasárnap hajnalban- közölte a helyi rendőrségre hivatkozva a CNN. A hatóságok legalább 15 embert találtak lőtt sebbel.

A támadók kiléte ismeretlen, mindenkit arra kérnek, hogy kerüljék a környéket.

A Twitteren megjelent egy videó, melyen egy tömegverekedés képeit lehet látni, majd azt, ahogy a lövések hallatán az utcán menekülnek az emberek.

BREAKING:???? USA: Multiple people k!IIed and injured in mass shooting incident in downtown Sacramento, California; sound of automatic gunfire captured on amateur video pic.twitter.com/aHwco0UZG6