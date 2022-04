„Én konzervatív, jobboldali ember vagyok, de ezt az őrültek házát most már abba kell hagyni”

Indulat, kötelesség, félelem, remény – más-más okból, de sokan szavaztak Berlinben is. Helyszíni riportunk a fővárosból, ahol 2700 magyar voksolót vártak.

Fekete szemű, tarka szőrű spániel toporog a berlini magyar nagykövetség előtt, tekintetét az üvegezett ajtóra függeszti. Halkan nyüszögve sír, a pórázát tartó, ötvenes éveinek elején járó férfi bocsánatkérően néz. – A lányomat várja – magyarázkodik kissé hadarva: sem embernek, sem kutyának nem szívesen okoz kellemetlenséget. Hannoverből érkezett a családjával Berlinbe, hogy szavazzon a magyar országgyűlési választásokon.

Jöttek, mert állampolgári kötelességük, bólogatnak. Jöttek, mert változást akarnak. Akkor is, ha 250 kilométert kellett megtenniük, hogy szavazhassanak; mert Németországban összesen öt városban voksolhatnak a honi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok: Berlinben, Düsseldorfban, Münchenben, Nürnbergben és Stuttgartban.

Hogy pontosan hányan utaztak haza, Magyarországra szavazni, arról nincsen adat.

A Berlinben élő Bruck József például március eleje óta a Hajdú-Bihar megyei 5-ös számú választókörzetében végez önkéntes munkát. A német közigazgatásban dolgozó data scientist egy hónapot vett ki, hogy két barátnőjével aktívan részt vegyen a magyarországi választók mozgósításában. Az utóbbi három héten a Nyomtass te is! anyagait terjesztették. Ahogyan ő fogalmaz, az elmúlt években az orbáni állam újrademokratizálódásának érdekében igyekszik tevékenykedni, február 22-én pedig elvállalta az újonnan alakult berlini Kossuth-kör alelnöki posztját. – Ez egy nagyon informális, kis aktivista kör. Úgy érzékelem, hogy a különböző országok Kossuth-köreit az Orbán-rendszer-ellenesség tartja össze, nem pedig Márki-Zay Péter személye és jövőbeli pártja – mondja. Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt felvetését, miszerint a külképviseleteken leadott szavazatok sorsa bizonytalan, ezért célravezetőbb Magyarországon szavazni, sem ő, sem „a hozzáértő” forrásai nem tartják valószínűnek.

Az Unter den Linden hársfáinak levelei még nem hajtottak ki: a hirtelen jött áprilisi hidegben fázósan ülnek rügyek a kopaszon meredő ágakon. A távolból a városi félmaraton futóit ritmusban biztató dobok dübörgése hallatszik. Négy huszonéves lány lép ki a követség ajtaján, a hangjuk harsány, a nevetésük elragadó. Mind feketét viselnek: bőrt, csipkét, pamutot. Arcukat nagy gonddal festették ki, erős vonalakkal kihúzott szemük, ívesen rúzsozott szájuk még nagyobb nyomatékot ad minden fintoruknak és mosolyuknak. Lelkesen mesélik, mi mindent rajzoltak a népszavazási kérdések lapjára. Az egyik le is fényképezte az alkotását, a többiek kajánul felröhögnek, amikor meglátják. Magyarországon laknak, csak látogatóban vannak Berlinben. Állampolgári kötelességük, bólogatnak mind a négyen, amikor arról beszélnek, miért jöttek. – És takarodjanak, mert ezt így nem lehet – indokolják a szavazási hajlandóságukat. Bizakodnak, pedig amennyire ők látják, kevesebben terveznek idén szavazni menni, mint négy éve.

Nem ők az egyetlenek, aki átutazóban szavaznak. Bettina is csak egy hétre jött Berlinbe. Az épületből kilépve lefényképezteti magát a követség márványoszlopára függesztett címerrel. Sárga sapkája illik a sportcipője színéhez. Már annak is örülne, ha nem jönne össze a kétharmad, és az ellenzéknek lenne ereje a parlamentben. – Volt, hogy a Fideszre szavaztam, amikor őket láttam az egyetlen vállalható alternatívának – tűnődik. – Sajnálom, hogy nem tartották magukat az akkori ígéreteikhez.

Az arca kerek, ősz borostája rendezett. Szürke, kötött cipzáras pulóver melegíti. Keresi a szavakat: miként is mondja, úgy, hogy ne hangozzék túl fideszesnek. Felesége hallgatagon áll mellette: vastag szálú haja sárgás-szőke, nagy, fényes szeme kék. Huszonöt évig dolgozott a budapesti Szent László kórházban, most Schleswig-Holstein tartományban szövettani asszisztens. 2010-ben jöttek ki Németországba. Időnként honvágya van. Hiányoznak a barátai.

A kultúrát is kisajátítják. Pedig ők előbb-utóbb el fognak tűnni a színről. Talán nem most, de egyszer majd igen. És biztosak lehetnek: amikor őket elsöpri a nép-öröm, én akkor is vígan fogom főzni a sokác babot a köcsögömben – jósolja vidoran.

István a járda szélén állva várja a barátját, ő már végzett. A feje kopasz, szeme körül élénken rezdülnek a ráncok, miközben beszél. Kárpátaljáról érkezett januárban. Dolgozni jött: építeni. Nem tervezett sokáig maradni, de a háború miatt nem tud hazamenni. Ha minden jól alakul, húsvétkor találkozhat a családjával Magyarországon. – Az egység a legfontosabb – vallja. – A szüleim, a nagyszüleim és a dédszüleim is magyarok voltak, magyar vagyok én is. Egységben kell maradnunk, különben minden elveszik – véli. Attól fél, ha az ellenzék nyer, a határontúli magyarságra rossz idők járnak majd. – Gyurcsány mozgatja az egészet, és ő már akkor is ellenünk volt – emlékszik a 2004-es népszavazásra. A magyar kormány orosz-politikájáról nem tud mit mondani. – Kis ember vagyok, én ezekbe nem látok bele – feleli.

Ferber Katalin gazdaságtörténész 1993-ban emigrált Magyarországról Japánba. – Onnantól fogva nem szavaztam, hiszen nem adóztam Magyarországon, és nem voltam elég tájékozott az otthoni ügyekben, hogy hitelesen véleményt formáljak. 2018-ban választottam újra, mert annyira kétségbeejtőnek láttam a helyzetet – mondja. Egy évtizede költözött Berlinbe, évek óta napi szinten követi a magyarországi híreket. – Mostanában kérdezte tőlem valaki, hogy miért nem engedem el ezt az egészet: miért írok továbbra is magyarul – meséli.

Hiába tudsz még oly jól egy nyelvet: az anyanyelv egy teljesen másik dimenziója az életünknek – véli. A kultúrájának alapjait, személyiségének legfontosabb vonásait a magyar nyelven keresztül tudta megtartani. – Ha otthagyom az utcasarkon, mint egy ottfelejtett bőröndöt, akkor magamat veszítem el – mondja.

Nem teheti meg, hogy nem szavaz, mert ez a végső megoldás egyetlen lehetősége. – Attól tartok, hogy ha minden úgy marad, mint eddig, akkor senki és semmi nem menti meg ezt az országot.