Világhír lett abból, hogy Orbán Viktor ellenfélnek nevezte Ukrajna elnökét

A CNN, a BBC és a The Guardian is felkapta a fejét Orbán Viktor győzelmi beszédére.

Fejfájást jelent az Európai Uniónak Orbán Viktor győzelme - ezzel a címmel számolt be a Fidesz újabb választási győzelméről a BBC. A cikk felidézi, hogy a magát illiberálisnak nevező Orbán több alkalommal is összetűzésbe került az Európai Unióval például a jogállamisági problémák, valamint a sajtószabadság és a migráció kérdésében és a Moszkvához való viszony terén.

A lap felidézi, hogy mindezek miatt nagy nemzetközi figyelem kísérte a magyarországi választásokat, továbbá, hogy az ellenzék következetesen Putyinéval azonosította Orbán politikáját, ezzel kapcsolatban pedig jelzik, hogy bár Magyarország aláírta az ukrajnai háború miatt Oroszországgal szemben életbe léptetett szankciók zömét, a közmédia kvázi orosz propagandát terjesztett a kérdésben. A legtöbb magyarországi állami- és magánkézben lévő médiafelületet az elmúlt 12 évben Orbán szövetségesei szerezték meg, emellett országszerte a kormányhoz lojális figurák kerültek a kulcsfontosságú pozíciókba – jegyzi meg a BBC.

A Reuters beszámolója Orbánt mint „nacionalista” vezetőt emlegette, felidézve, hogy Oroszország Ukrajna elleni inváziója felforgatta a kampányt és Orbánt kínos manőverezése kényszerítette, a fideszes választókkal azonban elhitette, hogy az EU-val jobb kapcsolatokra törekvő Márki-Zay Péter vezette hatpárti ellenzéki szövetség háborúba sodorhatja az országot.

A Reuters megjegyzi, hogy Orbán kényelmes győzelme kritikusok szerint bátorítást adhat számára a demokratikus normák leépítésében, valamint sajtó és a kisebbségek vegzálásában. A lap egypárti uralmat is említ, vagyis hogy az alkotmány átalakításával, a sajtóorgánumok többsége feletti irányítás megszerzésével és a választási szabályok megváltoztatásával bebetonozta hatalmát, miközben a fontos állami pozíciókba pártembereket helyet, a fontos állami megrendeléseket pedig Fidesz-közeli üzletembereknek kapják. A lap felidézi, hogy ennek ellenére a kormánypárt számos támogatóval rendelkezik a vidéki, zömmel idős és szegényebb szavazók körében.

Orbán Viktor, Magyarország autoriter vezetője és Vlagyimir Putyin legfontosabb szövetségese „ellenfélnek” nevezi Volodimir Zelenszkijt, miután újraválasztották – számolt be eközben a miniszterelnök győzelmi beszédéről a CNN . Az amerikai hírtelevízió kiemelte, annak ellenére újrázott a Fidesz, hogy az előzetes mérések szoros versenyt jeleztek. A választási kampányt uralta Oroszország Ukrajna elleni inváziójáról szóló vita, amelyben Orbán Viktort pellengérre állították a Vlagyimir Putyinhoz fűződő szoros viszonya miatt. Győzelmi beszédében Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt nevezte az egyik „ellenfélnek”, akit le kellett győznie a váéasztási kampányban - jegyezte meg a CNN. (Ez a győzelem azért is marad majd emlékezetes talán életünk végéig, mert most kellett a legnagyobb túlerővel megküzdeni. A baloldal itthon, a nemzetközi baloldal körülöttünk, a brüsszeli bürokraták, a Soros-birodalom minden pénze és szervezete, a nemzetközi fősodratú média és a végén még az ukrán elnök is. Ennyi ellenfelünk egyszerre még sosem volt – fogalmazott Orbán Viktor a vasérnapi győzelmi beszédében.) Egy másik cikkben a BBC és a The Guardian is felhívja a figyelmet arra, hogy Orbán Viktor ellenfélnek nevezte Volodimir Zelenszkijt, annak az Ukrajnának az elnökét, amelyet február 24-én Vlagyimir Putyin elnök parancsára támadott meg az orosz hadsereg.

Vlagyimir Putyin egyébként – írja av CNN – már gratulált is a magyar miniszterelnök győzelméhez, a Kreml szerint „a nehéz nemzetközi helyzet” ellenére a kétoldalú viszony továbbfejlesztése teljes mértékben megfelel Oroszország és Magyarország érdekeinek. Márki-Zay Péternek még saját választókerületét sem sikerült megnyernie.

A CNN arra is kitért, hogy bejutott a parlamentbe a szélsőjobboldali, oltásellenes Mi Hazánk Mozgalom is, hét mandátumot szerezve meg. Orbán Viktor „tökéletes éjszakájára az amerikai hírtelevízió szerint csak a kormány által gyermekvédelminek tartott népszavazás érvénytelensége vetett árnyékot.