Kijevbe utazik Ursula von der Leyen

Kijevbe utazik a héten Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője - közölte Eric Mamer, az Európai Bizottság szóvivője a Twitteren kedden.

Eric Mamer tájékoztatása szerint a brüsszeli testület vezetője és a főképviselő Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytat megbeszélést. További részletek ismertetése nélkül továbbá közölte, a találkozót az április 9-re, Varsóba összehívott donorkonferenciát megelőzően tartják meg.

A varsói adományozói konferencia az Európai Bizottság és a kanadai kormány által március 25-én elindított közösségi médiakampányt zárja le. A Kiállás Ukrajna mellett címmel indított kampány célja, hogy mozgósítsa a kormányokat, intézményeket, művészeket, vállalatokat és magánszemélyeket arra, hogy közvetlen finanszírozást nyújtsanak az Ukrajnában és a szomszéd országokban végzett humanitárius erőfeszítések támogatására.

