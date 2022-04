Nem lesz rendszer a beugróknál, az ellenzék szombatig vár a döntéssel

Egyelőre nem tudni, kik lépnek az ellenzéki összefogás országos listájának éléről távozó jelöltek helyére és a szövetséget alkotó hat párt elnöke legkorábban szombat délután dönthet a kérdésről – ezt erősítette meg lapunknak több ellenzéki forrás.

A 106 egyéni választókerület mindegyikében van ugyanis egy-egy szavazókör, amelyben nem számolták meg vasárnap este a voksokat, hanem lezárva félretették azokat a helyi választási irodában és szombaton ezek közé keverik az átjelentkezéssel más magyar településen vagy a 145 külképviselet valamelyikén leadott szavazatokat. Az ellenzéki listás mandátumok végleges összetételét pedig befolyásolja, hogy például a főváros XVI. kerületében az MSZP-s Vajda Zoltánnak sikerül-e megelőzni a fideszes Szatmáry Kristófot, aki eddig mindössze 38 szavazattal kapott többet nála.

A mandátumról lemondást a választás előtt a DK, az MSZP, a Párbeszéd, az LMP, a Jobbik és a Momentum közös listáját vezető három politikus, Márki-Zay Péter, Dobrev Klára és Karácsony Gergely is bejelentette, de abban, hogy ki lép a helyükre, „nem lesz rendszer” – fogalmazott a Népszavának egy ellenzéki politikus. Nem valószínű tehát, hogy a volt miniszterelnök-jelölt és a főpolgármester mandátuma a Párbeszéd két politikusát hozhatja helyzetbe, bár a listán mindketten ennek a pártnak a jelöltjeként szerepelnek. Valószínűbb, hogy csak Karácsony tud parlamentbe segíteni egy párbeszédest. (Az ellenzéknek 38 listás hely jutott, ez után Kocsis-Cake Olivio a Párbeszéd következő embere a listán.) Ennél is bonyolultabb a listavezető mandátumának sorsa, mert a szövetség pártelnökei abban állapodtak meg, hogy a frakcióalakításhoz szükséges mandátumok elosztásakor a hódmezővásárhelyi polgármestert nem számítják be egyik szervezet névsorába sem, az ő helye tehát „szabad”. Ráadásul az is elképzelhető, hogy az LMP frakcióalakítása érdekében egy mandátumot a 30 éves kőbányai építőmérnök, Bakos Bernadett kap meg, de még erről sincs végleges döntés.

A pártokat egyébként semmi nem kötelezi arra, hogy ha egy listás jelölt lemond a parlamenti helyéről, akkor automatikusan a bejutottakat a listán elsőként követő politikusnak adják oda a mandátumot, illetve a befutó helyet. Az ellenzéki összefogás pártelnökei egyébként tegnap közös közleményben jelentették ki, hogy közösen vonják le a vasárnapi kudarc tanulságait, és hétfőn megkezdték a feladatok áttekintését.