„Vlagyimir Putyin nem véletlenül gratulált Orbán Viktornak”

Arról nincs hír, hogy jelentősebb uniós tagállamok vezetői kifejezték volna a jókívánságaikat.

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke és Jens Stoltenberg NATO-főtitkár is gratulált Orbán Viktornak a Fidesz győzelméhez – számolt be Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője. Eddig nem érkeztek hírek ugyanakkor arról, hogy Ursula von der Leyen bizottsági elnök vagy a jelentősebb uniós tagállamok vezetői gratuláltak volna a választási eredményhez.

Reagáltak a magyar parlamenti választás eredményére az Európai Parlament vezetői is. Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) frakcióvezetője újságírók kérdésére azt mondta: a magyarok kinyilvánították a véleményüket, most várnak arra, hogy az EBESZ választási megfigyelési missziója értékelje a kampányt és a szavazás lebonyolítását. A politikus meglepőnek, sőt, sokkolónak nevezte, hogy Orbán Viktor győzelmi beszédében Volodimir Zelenszkijt az ellenfelének állította be. – Nem tudom megérteni, hogy miért pozicionálja magát az ukrán elnök ellenében, aki a hazája elleni orosz agresszió ellen küzd – mondta erről a politikus.

Iratxe García Pérez, a Szocialisták és Demokraták politikai csoport vezetője sajtótájékoztatóján azt mondta, a parlamenti választás eredménye megmutatta, hogy az Európai Bizottságnak erélyesebben kell védelmeznie a jogállamiságot. – Vlagyimir Putyin nem véletlenül gratulált Orbán Viktornak – hangsúlyozta a politikus, arra utalva, hogy az orosz elnök támogatja az EU bomlasztására törekvő politikai erőket. Erről egyébként ma délután plenáris vitát rendeznek az EP-ben.

Stéphane Séjourné francia liberális EP-képviselő, az Újítsuk meg Európát! frakció vezetője a Twitteren reagált a választási eredményre: „A valóban demokratikus és Európa-párti Magyarország napja még nem érkezett el, de mi nem adjuk fel a harcot: Tagpártunk, a Momentum a második legnagyobb ellenzéki erőként jutott be a magyar Országgyűlésbe, politikai csoportunk, az Újítsuk meg Európát! pedig továbbra is felelősségre fogja vonni az autokratákat és a korrupció elkövetőit.”

A francia zöldpárti Gwendoline Delbos-Corfield EP-képviselő, aki a magyarországi jogállamiság helyzetéről készít jelentést, a helyszínen követte a parlamenti választást. A politikus a sajtónak nyilatkozva méltatta a magas részvételi arányt és a szavazás lebonyolítását. Mint mondta, meglepte a Fidesz győzelmének az aránya, amelyet a kormánypártok és az ellenzék rendkívül egyenlőtlen versenyfeltételeivel magyarázott. Szerinte a kormány propagandája hatékonyan működik, a magyarok „két különböző valóságban élnek”. Az EP-képviselő megerősítette, hogy a parlament továbbra is nyomást fog gyakorolni a többi uniós intézményre, hogy a Magyarországnak járó forrásokat szigorúan kössék az uniós normák tiszteletben tartásához.