Hová tűntek a jobbikos szavazók? Egyre többen szállnak bele Jakab Péterbe

Ezúttal Bencsik János, a pártból 2020-ban távozó országgyűlési képviselő osztotta ki a pártelnököt, aki továbbra sem ismeri el felelősségét az ellenzék választási vereségében.

Lapunk is beszámolt arról, hogy egyre többen bírálják Jakab Pétert az ellenzéki összefogás, azon belül is a Jobbik kudarcos választási szereplése miatt. Többek között Vona Gábor és Stummer János mellé most Bencsik János, a párt 2020-ban távozó országgyűlési képviselője és a Polgári Válasz alapítója csatlakozott, aki másokhoz hasonlóan távozni fog a parlamentből, igaz, nem is indult újra a mandátumért.

A politikus hosszú Facebook-bejegyzést szentelt a helyzet elemzésének, ebben szavai szerint néhány tévhitet szeretne eloszlatni, mint a párt egykori tagja, egyben alapszervezeti, választókerületi és budapesti elnöke. Úgy vélekedett, a párt nemcsak hogy nem tudta elvinni az urnákhoz a szavazóit, hanem lényegében nem maradt kit elvinnie. Ezt a 2018-as választási vereség után beinduló szervezeti leépüléssel magyarázta, kiemelve, hogy az igazi mélyrepülés Jakab Péter 2020. februári elnökké választása után indult be. „Az organikus építkezést az olcsó lájkvadászat váltotta fel, a jobboldali szavazók számára fontos ügyeket és üzeneteket kigyomlálták” - fogalmazott, hozzátéve, aki ezzel nem volt hajlandó megbékélni, azt elüldözték, partvonalra szorították, vagy önként távozott a pártból.

Ezt követően Bencsik János kitért Jakab Péter azon állítására, mely szerint aki számon kéri rajta a párt korábbi bázisának elvesztését, az a szélsőséges elemeket hozná vissza. Szavai szerint „a Fidesz és a retro-Jobbikként működő Mi Hazánk nem tudott felszívni közel egymillió egykori jobbikos szavazót, ez a mostani választásból is világosan kiolvasható”. Szerinte nem csak ők hagyták el a pártot, hanem mindenki, aki a néppárti politizálás alatt nem a „parlamenti krumplit lóbálva lókupecezést” képzelte el, egyben akik számára elfogadhatatlan volt „a 2010 előtti politikai erkölcsi hullákkal való stratégiai együttműködés”. Majd közölte:

Bencsik János további súlyos problémaként értékelte, hogy a Jobbik egy olyan politikai térbe próbált benyomulni, ahol öt másik ellenzéki párt versengett egymással. A Jobbik szerinte semmit nem tudott hozzátenni az ellenzéki összefogáshoz, mert korábbi bázisát részben elveszítette, részben saját maga üldözte el, nem tudott új társadalmi csoportokat megszólítani és lényegében nem is volt rá szándéka. A Fidesz-kritikus jobboldali szavazókat sem képviselte - írta, hozzátéve, számukra próbálták életre hívni a Polgári Választ. A többi ellenzéki párt viszont ezt nem volt képes felismerni és nem tudták visszatessékelni a Jobbikot a jobboldalra - vélekedett. „Kivéve persze, ha az ellenzék célja a kezdetektől fogva a Jobbik kiüresítése és felzabálása volt, mert akkor ez egy zseniális technikai manővernek bizonyult. Innen ugyanis út vissza már nem vezet” - tette hozzá.

Ezért Bencsik János úgy látta, azért nem érdemes Jakab Péteren számon kérni a jobbikos szavazók tömegeinek hiányát, mert valójában már nincs is neki olyan. De a Jobbik vezetése szerinte nemcsak a korábbi szavazóitól vágta fel magát, hanem a saját szervezetétől is.

Mint ismert, Jakab Péter Jobbik-elnök azóta sem ismerte el felelősségét a párt kudarcos választási szereplésében, helyette teljes mértékben Márki-Zay Péter közös ellenzéki miniszterelnök-jelöltre hárította a felelősséget az eredményért.