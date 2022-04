Meghalt a provokatív kijelentéseiről ismert Vlagyimir Zsirinovszkij

A 75 éves politikus koronavírusos volt.

Elhunyt Vlagyimir Zsirinovszkij, az álellenzékinek tartott Oroszországi Liberális Demokrata párt vezetője - közölte szerdán Vjacseszlav Vologyin, az orosz parlamenti alsóház elnöke. A Nyugat-ellenes, gyakran provokatív kijelentéseiről ismert, 75 éves konzervatív-nacionalista politikust, az orosz harmadik legerősebb politikai párt első emberét február 2-án koronavírus-fertőzéssel szállították kórházba - írja az MTI.

Vlagyimir Zsirinovszkij emlékének képviselőtársai egyperces csenddel adóztak, az alsóház megszakította ülését.

A szélsőséges nézeteiről hírhedt politikus három évtizeden át volt az orosz belpolitika közismert szereplője. Ez idő alatt több alkalommal fenyegetett meg más államokat atomcsapással, s azt is szorgalmazta, hogy Oroszországnak vissza kellene foglalnia az Egyesült Államoktól Alaszkát. Ismert az is, hogy egy december 27-i parlamenti beszédében közölte, február 22-én hajnali 4 órakor kezdődhet Oroszország Ukrajna elleni támadása - ez végül két nappal később következett be.