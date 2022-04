Az Anonymous meghekkelhette a Kreml biztonsági kameráit

Egyelőre nem világos, hogy mi lehet a cél a felvételek nyilvánosságra hozásával.

A Kremlből származó biztonsági kamera-felvételeket osztott meg az Anonymous-hackercsoport - írja a CyberThreat.Report Facebook-csoport bejegyzése nyomán a 24.hu. A profil állítása szerint az Anonymoushoz köthető hackerek bejutottak az orosz döntéshozás központjába, és átvették az irányítást a biztonsági kamerák felett. Eszerint egy kis üzenetet is mellékeltek a vonatkozó bejegyzéshez:

Az elmúlt hetekben az Anonymous több kibertámadást is intézett orosz kormányzati webhelyek és a Kreml-közeli média oszlopos tagjai ellen, miután előre is jelezték, hogy a szervezet Ukrajnát támogatja az orosz agresszióval szemben. Azt azonban egyelőre nem tudni, hogy a most közölt felvételekkel mi lehet a céljuk, illetve miért hozták nyilvánosságra azokat.

JUST IN: Hackers (@Thblckrbbtworld) who operates in behalf of #Anonymous gained access to the Kremlin CCTV system.

They quoted: "We won't stop until we reveal all of your secrets. You won't be able to stop us. "Now we're inside the castle, Kremlin." #OpRussia #Ukraine pic.twitter.com/USezFd9IZB