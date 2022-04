Túltoltuk a kretént az érvénytelen népszavazással - Ismét az állami tévében járt a kutyapárt

Megint kaptak pár percet, így éltek a lehetőséggel.

Ritka alkalom, amikor egy ellenzéki politikus vendégeskedik az M1-en. Szerdán a Magyar Kétfarkú Kutya Párt mondhatott el néhány szót arról, hogyan szerepeltek a választáson. A párt operatív igazgatója először azt tisztázta, hogy ez a szereplés nem jön-e le abból az 5 percből, ami a következő választáson vélhetően majd a rendelkezésükre áll.

Nagy Dávid azt mondta, alapvetően meglepődtek, hogy 2022-ben még ki kell írni a választásokat, mivel Orbán Viktor ezt kiírta, megszervezte magának és meg is nyerte, amit nagyon köszönnek neki. Dicséretet kapott azért is a miniszterelnök, mivel nagyon jól tudja szervezni saját ellenzékét - itt Gődény György és Gattyán György pártjaira utalt. Problémásnak tartja viszont, hogy érvénytelen lett a „gyermekvédelmi” népszavazás, mivel neki is vannak gyerekei és

Pártja eredményét Nagy Dávid közepesen jónak minősítette, a nagyobb csalódást maga a kétharmad ténye jelenti. Jelezte, nem az volt a cél, hogy bejussanak a parlamentbe, hanem a kampányt akarták végigcsinálni, ahogy ezt a párt maga szerette volna. Arra a kérdésre, hogy min múlt az öt százalék azt felelte, hogy „ide öt percre hívnak, az ellenzék meg nem szeret minket és ennek hangot is adtak nem egyszer.” Kijelentette, ha részükről nem lenne ez a zsarolás, az M1 részéről pedig a teljes nihil, akár sikerülhetett is volna.

Úgy véli, egyszerűbb üzeneteket kell átadni a választóknak, mint hogy Stop Soros vagy „előre, nem hátra”, mivel ezek nagyon bonyolultak.