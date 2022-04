Az EU egymilliárd euróért adott fegyvert az Ukrajnának, de közben 35 milliárdot utalt át az oroszoknak a gázért-olajért csak a háború kezdete óta

Ez mostanában nem volt változni, jönnek azonban az újabb szankciók.

A Külügyek Tanácsa írásbeli eljárás útján akár már csütörtökön vagy pénteken, illetve a hétfői ülésén jóváhagyhatja az Európai Unió ötödik szankciós csomagját Oroszországgal szemben - közölte Josep Borrell, az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben, a NATO-tagországok külügyminisztereinek ülésére érkezve csütörtökön az MTI közlése szerint.

Josep Borrell újságíróknak nyilatkozva kijelentette, fontos, hogy „továbbra is nyomást gyakoroljunk Oroszországra, és támogassuk Ukrajnát”. Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek erős a támogatottsága, Ukrajnának azonban több fegyverre van szüksége. Több erőforrásra, több katonai képességre az orosz agresszióval szembeni ellenálláshoz, ezzel egyidejűleg Oroszország nagyobb elszigetelésére kell törekednie a nemzetközi közösségnek, és több szankciót kell bevezetnie - tette hozzá.

Josep Borrell Twitter-üzenetében közölte, a nap folyamán a NATO- tagállamokkal, valamint a világ hét legfejlettebb iparú országa (G7) - Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és Kanada - illetékeseivel egyeztet Ukrajna további támogatásának részleteiről, valamint az Oroszországgal szembeni további szankciók bevezetéséről. Az uniós diplomácia vezetője végezetül kijelentette, Oroszország atrocitásai nem maradhatnak büntetlenül.

Josep Borrell, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Kijevbe utazik pénteken, ahol megbeszéléseket folytatnak az ukrán elnökkel. Az uniós testület elnöke kedden jelentette be, hogy az Európai Bizottság előterjesztette ötödik szankciós csomagját, mely szerint az Európai Unió évente négymilliárd euró értékben behozatali tilalmat rendel el az Oroszországból származó szénre. Teljes pénzügyi tranzakciós tilalmat rendel el négy kulcsfontosságú orosz bank esetében. Kikötési tilalmat vezet be az orosz, vagy orosz üzemeltetésű hajókra az uniós kikötőkben. Célzott exporttilalmat ír elő tízmilliárd euró értékben a kulcsfontosságú technológiák esetében. Tiltja az orosz vállalatok részvételét az uniós közbeszerzésekben, valamint importtilalmat rendel el luxustermékekre 5,5 milliárd euró értékben.

Némileg árnyalja a képet, hogy Josep Borrell a The Guardian szerint arról is beszélt, hogy az EU a háború kezdete óta mintegy 35 milliárd eurót fizetett Oroszországnak energiaszolgáltatásra, és nagyon nem úgy néz ki, hogy ez a közeljövőben megváltozna, amihez képest Ukrajna számára egymilliárd euró értékben adott fegyvereket. A Gazprom orosz állami gázóriás cég ma közölte, hogy az európai fogyasztók kérésének megfelelően csütörtökön is folytatta a földgázszállítást Európába Ukrajnán keresztül. Április 7-én mintegy 105,4 millió köbméterre érkezett igény, ez némileg alacsonyabb, mint az előző napon.

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter a NATO külügyi tanácskozására érkezve közölte, a legjobb módja Ukrajna megsegítésének, ha fegyvereket kap az orosz hadsereg támadásainak megfékezésére, valamint azért, hogy a háború ne terjedjen tovább. Minél több fegyvert kap Ukrajna, és minél hamarabb érkeznek meg azok Ukrajnába, annál több emberélet menthető meg - közölte. „Felszólítom a szövetségeseket, hogy tegyék félre tétovázásukat, és ne vonakodjanak megadni Ukrajnának mindent, amire szüksége van. Bármennyire is furcsán hangzik, ma a fegyverek a béke célját szolgálják” - fogalmazott. Mint közölte, minden fegyver, amelyet Ukrajna az orosz agresszor ellen használ, védekező célt szolgál. Ezzel kapcsolatban Kuleba képmutatónak nevezte azokat az országokat melyek - szavai szerint - azt mondják, nincsenek abban a helyzetben, hogy támadó fegyvereket biztosítsanak Ukrajnának. Ez igazságtalan és indokolatlan megközelítés - tette hozzá az ukrán tárcavezető.