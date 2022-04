Felgyújtotta a házát egy dunaföldvári férfi, a tűzben meghalt az uokatestvére

Letartóztatták a közveszélyt is okozó gyanúsítottat, aki tettéért súlyos, akár életfogytiglani börtönbüntetésre számíthat.

Az illetékes járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra elrendelte a annak az 53 éves dunaföldvári férfinak a letartóztatását, akit azzal gyanúsítanak, hogy közveszélyt okozva felgyújtotta a házát, s a tűzben meghalt egyik rokona is – derül ki a Tolna Megyei Főügyészségnek az ügyészségi portálon olvasható közleményéből.

Mint írják, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 2022. április 4-én hétfőn vette őrizetbe a dunaföldvári férfit, aki a megalapozott gyanú szerint előző nap ittasan egy kannából benzint locsolt szét saját házának konyhájában, majd azt öngyújtóval meggyújtotta.

Az ablak nélküli helyiségben rajta kívül még ketten tartózkodtak, ahol a benzin és a linóleumpadló azonnal begyulladt, majd a tűz az egész épületre kiterjedt. A gyanúsított és a vele lévő másik két férfi az udvarra menekült, egyikük a gyújtogató unokatestvére volt, aki olyan súlyos égési sérüléseket szenvedett, hogy kórházba szállítását követően meghalt.

A tűz, a közelben tartózkodók életét, testi épségét is veszélyeztette, s a konyhában, a tűzhely mellett tárolt gázpalack miatt robbanásveszély is keletkezett, ami a szomszédos épületeket is fenyegette. A gyanúsított közveszélyt idézett elő, mely halált is okozott, így a cselekménye jelentős tárgyi súlyú, azt a törvény öt évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel rendeli büntetni.