Csókay András: Vasárnap este meggyőződtem arról, hogy a Szentlélek nem ment szabadságra, hanem működik

Vallja, hogy ennek az országnak a Szűzanya a királynője, ha képesek vagyunk hozzá fordulni, elhozza nekünk a békét.

Vasárnap este meggyőződtem arról, amiben mélyen hiszek, hogy a Szentlélek nem ment szabadságra, hanem működik - jelentette ki a választások eredményét értékelve Csókay András idegsebész.

A Mandinernek nyilatkozva elmondta, mindezt arra alapozza, hogy a a választásokat megelőzően valamennyi közvéleménykutató mást jósolt, mint ami bekövetkezett, azaz váratlan fordulat történt a magyar lelkekben.

Csókay András hozzátette, metafizikai tanulságot is levont a történtekből. Ez pedig az, hogy barátai körében a vidékiek jóval bizakodóbbak voltak, mint a pestiek. Utóbbiak csak rossz dolgokat hallottak, a budapesti közhangulat teljesen más volt, mint az ország bármely más pontján. Megjegyezte, ahol Jézus Krisztus belép a történelembe, vagy egy egyén életébe, ott mindig sok ellenlábas lép fel vele szemben. Fűti őket a bukott angyal, aki szintén nem megy szabadságra, mert mindig a rosszat akarja, rombolni próbál. Úgy véli, ez a szellemi harc a választások után sem fejeződik be, ahogy Jézus is végigvitte harcát a gonosz ellen. Csókay András kijelentette, „vallom, hogy ennek az országnak a Szűzanya a királynője, ha képesek vagyunk hozzá fordulni, elhozza nekünk a békét”.